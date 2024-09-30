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Окупанти отримали нову ціль на Лимано-Куп’янському напрямку - Снєгирьов

Юлія Закрепа
30 вересня 2024, 23:33
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Російські окупанти намагаються покращити своє становище і змінити ситуацію на полі бою.
Окупанти отримали нову ціль на Лимано-Куп’янському напрямку - Снєгирьов
Що відбувається на фронті / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов розповів про основне завдання окупантів на Лимано-Куп’янському напрямку та про ситуацію на Харківщині.

"Я, по-перше, не став би розділяти Куп’янський і Лиманський напрямки. До останнього часу були повідомлення щодо ситуації на Куп’янсько-Лиманському напрямку загальною протяжністю до 150 кілометрів. Відповідно ситуація, яка відбувається на цьому напрямку, свідчить про плани окупантів щодо виходу в районі Лиманського напрямку - після захоплення населеного пункту Невське безпосередньо на Лиман. Це стратегічний і логістичний хаб і ключовий пункт оборони Збройних сил України. Щодо Куп’янського напрямку, там осоновне завдання навіть не стільки захоплення Куп’янська, Куп’янська Вузлового, скільки намагання окупантів вийти на лінію Оскільського водосховища з метою розчленувати українське угруповання навпіл", - зазначив він для "Еспресо".

Дмитро Снєгирьов також зауважив, що росіяни не полишають спроб просунутися на Харківському напрямку.

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"Основне завдання окупантів - це можливе флангове охоплення українського угруповання в Донецькій області. Тобто повторення подій 2022 року, коли Лиманське угруповання вважалося найбільш боєздатним угрупованням російської армії. Тому ситуація доволі складна, говорімо відверто. До того ж Куп’янський напрямок - це частина Харківської області, тому окупанти намагаються вирішити питання щодо подальшого просування вглиб української території в Харківській області за рахунок цієї ділянки фронту. На Вовчанському напрямку тактична ініціатива за Збройними силами України. Після успішної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України з деокупації, повного звільнення Вовчанського агрегатного заводу створені подальші передумови для звільнення всієї території Вовчанська, відтак проведення успішного характеру контрнаступальних операцій в районі Глибоке і Липці", - сказав він.

За словами військового експерта, ворог намагається покращити своє становище в напрямку Вовчанська.

Окупанти отримали нову ціль на Лимано-Куп’янському напрямку - Снєгирьов
Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

"На сьогодні російські окупанти намагалися поліпшити своє тактичне становище в напрямку Вовчанська, було задіяно до двох десятків одиниць бронетехніки - це 17 МТЛБ, танки тощо. Але зусиллями Збройних сил України більшість ворожої техніки було перетворено в металобрухт і відповідно інша кількість - це два танки і одна МТЛБ - змогла відійти безпосередньо із зони ураження наших захисників. Тобто окупанти не полишають спроб відповідно протиснути оборону Збройних сил України і на цьому напрямку", - розповів Дмитро Снєгирьов.

Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, що РФ збирає "ударний кулак" і готує новий штурм. У Запорізькій області росіяни почали перекидати на поле бою техніку, тому існує тенденція загострення ситуації на лінії бойового зіткнення. Відомо, що ворог збирає особовий склад штурмових груп у районі Приютного.

ЗСУ залучають резерви на важливому напрямку. Російський контрнаступ тривав довше, ніж очікувалося, і лише 17 вересня російські танки змогли просунутися на південь від населеного пункту Кореневе. Зараз українські військові намагаються обходити з флангу російські підрозділи в Курській області.

РФ готується до прориву на Запорізькому напрямку. Владислав Волошин повідомив, що дані української розвідки вказують на те, що на Запорізькому напрямку очікується збільшення штурмових дій армії країни-агресорки. Ситуація на південному напрямку не менш напружена.

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