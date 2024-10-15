Росія зовсім близько: в одному з міст під Харковом оголошено обовʼязкову евакуацію

Регіональна влада вже не може гарантувати відновлення електро- і водопостачання.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-sovsem-blizko-v-odnom-iz-gorodov-pod-harkovom-obyavlena-obyazatelnaya-evakuaciya-10605572.html Посилання скопійоване

Купʼянськ у понад 150 км від Харкова / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, t.me/synegubov

У низці населених пунктів на Купʼянському напрямку, зокрема й у самому Купʼянську, оголошено обовʼязково евакуацію цивільного населення, розповів в етері телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Рішення ухвалили з огляду на регулярні обстріли російських окупантів критичної інфраструктури й рятувальних служб.

"Ми вже не можемо гарантувати відновлення і електропостачання, і водопостачання, тому що там ідуть постійні обстріли. Усі наші ремонтні бригади потрапляють під обстріли. Тому нами було ухвалено рішення щодо евакуації усього цивільного населення з громад Купʼянського напрямку. Це і сам Купʼянськ, і ще три громади, які знаходяться ближче до лінії фронту", — зазначив Синєгубов.

відео дня

Купʼянськ - ситуація на полі бою

Як писав Главред, російські окупаційні війська намагаються вийти на лівобережжя річки Оскіл у Куп'янському районі Харківської області і там закріпитися. Також їм поставили завдання в короткі терміни захопити важливий населений пункт Куп'янськ-Вузловий.

За інформацією Інституту вивчення війни, росіяни просунулися вздовж вулиці Лугової в північній частині населеного пункту Петропавлівка - на схід від Куп'янська - і на південний захід від Котлярівки, на південний схід від Куп'янська. Окупанти продовжують атакувати на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Під час атак на Купʼянськ російські війська використовують КАБи, вагою до півтори тонни, які руйнують усе в радіусі одного кілометра, особливо в центральній частині міста. Вся критична та цивільна інфраструктура, включно з підприємствами, була знищена, і ворог продовжує дотримуватися тактики "випаленої землі".

Купʼянськ - що відомо про місто / Інфографіка: Главред

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред