Війська РФ посилюються на Донбасі: що відбувається на найскладніших напрямках

Ворог вчиться у Сил оборони України і застосовує тактику, до якої українці вдавалися на початку повномасштабної війни.

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Росія на полі бою використовує танки Т-62 і старі БМП - ОТУ Луганськ / Колаж: Главред, фото: 4-я ОТБр, Міноборони РФ

Російські окупанти на Донбасі посилюють свої позиції на всіх напрямках. На Торецькому, Краматорському та Сіверському напрямках обстановка складна, але контрольована. Поблизу Часового Яру ситуація стабільна: ворог проводить штурми малими групами, але без військової техніки. Про це заявила прес-секретар Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"На Північному напрямку, на перший погляд, спокійніше, там менше статистика штурмів, проте ворог наступає з броньованою технікою, що ускладнює завдання нашим захисникам. Найскладніша ситуація залишається в районі Торецька та Нью-Йорка, противник намагається прорвати нашу оборону, постійно напирає живою силою. На всіх напрямках ворог застосовує артилерію, авіацію та дрони", - розповіла вона в ефірі Українське радіо.

Яку техніку використовують війська РФ

Як стверджує Бобовнікова, росіяни застосовують на полі бою важку радянську техніку - танки Т-62 і старі БМП. Проте є й новітня зброя: безпілотники, серед яких FPV і розвідувальні дрони.

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Росія застосовує тактику малих груп

За її словами, зараз війська РФ посилюють свої позиції на всіх напрямках. Українська армія спостерігає за збільшенням бойового комплекту, дронів, логістичних речей і особового складу в окупантів.

"На сьогодні росіяни застосовують переважно тактику малих груп. Це десятки штурмів за день, проте малими групами - 3-4 людини. Як уже було сказано, на Сіверському напрямку відбуваються штурми з технікою, у районі Часового Яру ворог використовує малі групи, на Торецькому напрямку відбуваються бої в місті, там своя специфіка. Росіяни добре вчаться в нас. Те, що ми починали застосовувати на початку повномасштабного вторгнення, вони впроваджують зараз, це стосується, зокрема, тактики малих груп. Хочу сказати, що на нашому напрямку більшість ворожих штурмів є безуспішними", - пояснила ситуацію речниця ОТГ Луганськ.

Проте вчаться й українці, особливо у сфері застосування безпілотників.

"Ми намагаємося застосовувати FPV-дрони ефективніше за ворога - практично кожен наш запущений дрон потрапляє в ціль. Постійно проводиться навчання на FPV, навіть самі бійці виготовляють дрони, вчаться і потім навчають інших", - підкреслила Анастасія Бобовнікова.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області.

Бої на Донбасі - що відомо:

Сили оборони завдають військам РФ втрат на Донбасі, після чого відходять, розповів The New York Times аналітик українського державного Інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков. У статті зазначено, що тактика передбачає залишення територій в обмін на завдання росіянам втрат.

У розвідці Британії назвали "цілі" РФ після окупації Вугледара. Зокрема, росіяни можуть провести наступальні дії в напрямках Великої Новосілки Запорізької області та міста Богоявленка на Донеччині.

Коротко про Вугледар / Інфографіка: Главред

Війська РФ можуть планувати наступ на Запорізькому напрямку, вважає голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. За його словами, після захоплення Вугледара вже фіксується активізація ворога в районі Старомайорського.

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