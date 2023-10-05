Війська РФ вдарили по лікарні в Бериславі: є поранені, знищено поверх будівлі

Агресор Росія завдала 5 авіаударів в районі міста Берислав, ворожим вогнем пошкоджено машини швидкої допомоги, розповів Олександр Проскудін.

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Окупанти Росії потрапили по лікарні в Бериславі Херсонської області / Херсонська ОВА

Російські окупанти завдали авіаударів в районі міста Берислав Херсонської області. Ворожі війська потрапили в будівлю лікарні. Постраждали двоє медичних працівників. Повністю зруйновано четвертий поверх лікарні, ще один зруйновано частково. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Олександр проскудін.

Як повідомив голова Херсонської ОВА у своєму Telegram-каналі, в районі міста Берислав окупанти агресора Росії завдали 5 авіаудурів. Ворог потрапив в лікарню. Зруйновано четвертий поверх будівлі, ще один поверх пошкоджено частково.

Постраждали дві людини, інформація про наслідки атаки уточнюється.

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"Вщент знищено четвертий поверх, ще один - частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини екстренки. Постраждали два медпрацівники. У водія "швидкої" - перелом ноги і поранення голови, фельдшер отримав контузію. Ворожим вогнем пошкоджено машини швидкої допомоги", - підкреслив Олександр Проскудін.

Кадри наслідків удару окупантів Росії по Бериславу:

Четвертий поверх лікарні в Бериславі зруйновано / Telegram-канал О. Проскудіна, Херсонська ОВА

Лікарня Берислава після ракетного удару військ РФ / Telegram-канал О. Проскудіна, Херсонська ОВА

Будівля лікарні Берислава після удару російських військ / Telegram-канал О. Проскудіна, Херсонська ОВА

Момент удару військ агресора Росії по лікарні в Бериславі:

Момент удару по лікарні в Бериславі / скріншот Главред

Війна Росії проти України

ЗСУ просуваються на фронті, але є три проблеми, сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, військам доводиться долати мінні поля і відчувати дефіцит боєприпасів і зенітних засобів. При цьому на українців чекає важка зима.

Аналітики американського Інституту вивчення війни відзначили, що ЗСУ просунулися під Бахмутом. Зокрема, українські війська просунулися біля Кліщіївки та Андріївки, які знаходяться приблизно в 10 кілометрах від міста.

ЗСУ розкрили деталі щодо найважчого напрямку фронту. Начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш сказав, що найважчі бої йдуть на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Там російські окупанти сконцентрували велику кількість сил і засобів.

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