Захисники України підняли прапор під звуки українського гімну. Він був встановлений у "сірій зоні".

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ЗСУ підняли прапор України на лівому березі Херсонщини/ колаж: Главред, фото: 36 ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, скрін

Українські військові підняли національний прапор на лівому березі Херсонської області. Місце, де був встановлений прапор, перебуває у "сірій зоні".

Відповідні відеоролики з’явилися у мережі вдень у вівторок, 29 серпня. На відео зафіксовано, як двоє військових ЗСУ закріплюють прапор України на одній із будівель на лівобережжі Дніпра.

При цьому в одному з поширених у мережі відео на фоні чути коментарі українських захисників, що вони бачать неподалік Антонівський міст.

відео дня

"Трансляція з лівого берега Дніпра. Он Антонівський міст там десь трішечки (видно – ред.). Це Анрюшка, я Іван. Ми тут знайшли випадково от такий прикольний флагшток на одній із будівель і вирішили… В нас "випадково" в Анрюхи в кишені опинився наш жовто-блакитний стяг і ми вирішили його вчепити на цей ось гарненький флагшток", – розповів на відео боєць Іван.

Де саме був встановлений прапор, поки невідомо. Також українська влада і військові не коментували цю подію.

ЗСУ підняли прапор України на лівому березі Херсонщини/ скрін

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ прорвали ворожу оборону на півдні, окупанти РФ кидають позиції та відступають. ЗСУ закріплюються на нових рубежах і будують додаткові укріплення, розповіла Наталія Гуменюк.

Також повідомлялося, що ЗСУ потужно пошматували окупантів – пішли вперед і закріплюються на двох напрямках. Підрозділи Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, зокрема просуваються вперед у районах Новоданилівки – Вербового Запорізької області, розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Нагадаємо, восени РФ може використовувати для ударів по Україні нову тактику, зазначають в Інституту вивчення війни (ISW). Росія може відновити удари по критичній інфраструктурі України. Однак у окупантів не вистачить ракет, щоб проводити такі ж масовані атаки, як взимку 2022-2023 років. Проте РФ може вдатися до нової тактики, яка передбачає використання меншої кількості ракет і більшої – ударних дронів.

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