ЗСУ підняли прапор України на лівому березі Херсонщини

Українські військові підняли національний прапор на лівому березі Херсонської області. Місце, де був встановлений прапор, перебуває у "сірій зоні".
Відповідні відеоролики з’явилися у мережі вдень у вівторок, 29 серпня. На відео зафіксовано, як двоє військових ЗСУ закріплюють прапор України на одній із будівель на лівобережжі Дніпра.
При цьому в одному з поширених у мережі відео на фоні чути коментарі українських захисників, що вони бачать неподалік Антонівський міст.
"Трансляція з лівого берега Дніпра. Он Антонівський міст там десь трішечки (видно – ред.). Це Анрюшка, я Іван. Ми тут знайшли випадково от такий прикольний флагшток на одній із будівель і вирішили… В нас "випадково" в Анрюхи в кишені опинився наш жовто-блакитний стяг і ми вирішили його вчепити на цей ось гарненький флагшток", – розповів на відео боєць Іван.
Де саме був встановлений прапор, поки невідомо. Також українська влада і військові не коментували цю подію.
Війна в Україні
Раніше повідомлялося, що ЗСУ прорвали ворожу оборону на півдні, окупанти РФ кидають позиції та відступають. ЗСУ закріплюються на нових рубежах і будують додаткові укріплення, розповіла Наталія Гуменюк.
Також повідомлялося, що ЗСУ потужно пошматували окупантів – пішли вперед і закріплюються на двох напрямках. Підрозділи Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, зокрема просуваються вперед у районах Новоданилівки – Вербового Запорізької області, розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
Нагадаємо, восени РФ може використовувати для ударів по Україні нову тактику, зазначають в Інституту вивчення війни (ISW). Росія може відновити удари по критичній інфраструктурі України. Однак у окупантів не вистачить ракет, щоб проводити такі ж масовані атаки, як взимку 2022-2023 років. Проте РФ може вдатися до нової тактики, яка передбачає використання меншої кількості ракет і більшої – ударних дронів.
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