Слуга народу пропонує укласти новий договір про гарантії безпеки України

У слузі народу виступають за цілісність України / @sivokho

У партії "Слуга народу" пропонують замість членства в НАТО підписати новий договір з гарантіями безпеки для Україна разом з США, Туреччиною і Росією.

"Альянс не готовий приймати Україну до себе протягом найближчих 15 років, і чітко про це говорить. У нас навіть немає підтримки в абсолютно справедливій війні саме від Альянсу – тільки від окремих держав. Оскільки в найближчі роки вступ до НАТО неможливий, ми не можемо використовувати для захисту нашої держави тільки рядки в Конституції про курс до Альянсу. Курс - це політика. Але не зброя. Не літаки. Не захист держави", - повідомляє пресслужба партії.

У партії кажуть, що потрібно говорити про конкретні речі. Про конкретний договір, який може забезпечити Україні повну безпеку до тих пір, поки НАТО не готове нас приймати.

"Він повинен принципово відрізнятися від Будапештського меморандуму – передбачати конкретні політичні, економічні та військові кроки держав гарантій безпеки України", - додали в СН.

Сторонами-гарантами в договорі можуть стати США, Туреччина і країни-сусіди України разом з Росією.

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Передбачається, що підписавши такий договір, Росія матиме юридичні зобов'язання щодо визнання Української держави та відмови від погроз українському народу та уряду.

Очевидно, в партії визнають, що такі твердження можуть здатися абсурдними, проте наполягають, що в новому договорі будуть зафіксовані конкретні кроки інших держав-гарантів щодо сторони, яка порушує положення договору.

Крім того, в "Слузі народу" запевнили, що ні в якому разі Україна не поступатиметься своєю територією і погоджуватиметься на будь-які ультиматуми щодо свого суверенітету і територіальної цілісності.

Також у заяві пояснили, що президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу АВС сказав, що Україна готова обговорювати "врегулювання життя" жителів Криму та окремих районів Донбасу і Луганщини, окупованих російськими військами, а не відмову від них.

Нагадаємо, посол України в США Оксана Маркарова отримала медаль Свободи Рональда Рейгана, яку передав Керівник Президентського фонду Рейгана Фредерік Райан для президента України Володимира Зеленського.

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