Меру Харкова пропонували здати місто

Ігор Терехов / скріншот

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що окупанти пропонували йому здати місто.

"Мені надійшло таке ж повідомлення, як чиновникам обладміністрації. Я не реагую на це", - розповів Терехов в ефірі телемарафону.

Також він додав, що комунальні служби працюють. Харків забезпечений водою, теплом - там, де це можливо. Тобто, там, де будинки не розбиті і підлягають відновленню.

Як відомо, керівники міст і селищ України почали отримувати повідомлення з попередженням "не доводити до гуманітарної катастрофи, і не дозволяти націоналістам "прикриватися".

Такі повідомлення отримав заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха.

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"Я онук тих, кого росіяни вбивали голодом в 32-му, я онук тих пережив Другу світову, я звичайний українець, який робить свою роботу. Нас мільйони, Нескорених", - написав він.

Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.

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