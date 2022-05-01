Війська РФ намагалися штурмувати позиції на Донбасі: бійці ЗСУ завдали по окупантах удару у відповідь

Бійці армії України завдають влучного удару по техніці російських окупантів / Скріншот відео Генштаб ЗСУ

Бійці батальйону Сармат у Донецькій області завдали удару у відповідь по російських окупаційних військах і відбили їх атаку. Українські військові рішуче застосували проти ворога протитанкові засоби, міномети та стрілецьку зброю. В результаті знищили один російський танк, вогневі засоби і живу силу противника. Про це повідомили в Генеральному штабі ВСУ.

На сторінці Генштабу в Facebook вказали, що у Донецькій області сталося військове зіткнення батальйону бійців батальйону Сармат з російськими окупантами, які намагалися здійснити штурм їх позицій.

Зокрема, перед тим, як сталася атака ворога, українські позиції були обстріляні з мінометів, танків, артилерії та гранатометів. Далі підійшла бронетехніка і піхота російських окупаційних військ. Бійці ЗСУ застосували протитанкові засоби, міномети та стрілецьку зброю.

"Ворожій атаці передував нічний обстріл з мінометів, танків, артилерії та гранатометів. Після цього вранці на горизонті з'явилася бронетехніка і піхота окупантів. Українські воїни рішуче зустріли загарбників вогнем з протитанкових засобів, мінометів і стрілецької зброї", - зазначили в Генштабі.

Також в Генеральному штабі підкреслили, що в результаті боїв було знищено 1 російський танк, вогневі засоби і особовий склад противника.

Армія України б'є окупантів РФ

Бійці спецназу Нацгвардії під час рейду на одному з Ізюмських напрямків розтрощили ворожий БМП-2 разом з особовим складом, а також підбили танк ворога. Бійці застосували український протитанковий ракетний комплекс Корсар і відкрили кулеметний вогонь. В результаті цілі противника були вражені.

В Оперативному командуванні Південь розповіли про ударі ЗСУ по ворожих об'єктах на окупованому Росією островом Зміїний. Окупанти зазнали серйозних втрат. В результаті удару розбили три російські зенітні установки, ЗРК Стріла-10 і машину зв'язку-серверної з телекомунікаційним обладнанням. Ліквідовано 42 особи.

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