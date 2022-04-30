ЗСУ накрили артилерією ворожий пункт управління: у росіян багато втрат - епічні кадри

ЗСУ накрили артилерією ворожий пункт управління / скріншот з відео

Спецпризначенці Національної гвардії України та військові ЗСУ розбили окупантів на Ізюмському напрямку.

Як передавати у Національній гвардії, українські військові знищили понад 30 одиниць ворожої техніки. Точну кількість ліквідованих окупантів не повідомляють.

Зазначається, що ворожу техніку на Ізюмському напрямку виявили спецпризначенці Нацгвардії під час розвідки. Вони відправили дані ЗСУ, і захисники розгромили російських окупантів.

"Виявлено та знищено ворожий пункт управління, техніка та особовий склад на Ізюмському напрямку. Спецназівці Нацгвардія разом з бійцями ЗСУ ефективно відпрацювали по ворогу", - йдеться в повідомленні.

Серед знищеної техніки - танки, БТРи, БМД і МТ-ЛБ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що американська розвідка ділиться оперативною інформацією з українським військовим командуванням з приводу того, куди націлені ракетні удари росіян, щоб українці могли швидко переміщати власні системи ППО.

Також ми писали, що українські військові на півдні завдали по позиціях російських окупантів 13 точних ударів, знищивши 21 загарбника.

Читайте також: