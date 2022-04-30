УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ накрили артилерією ворожий пункт управління: у росіян багато втрат - епічні кадри

30 квітня 2022, 10:19

Техніку та особовий склад окупантом було знищено на Ізюмському напрямку.

false
ЗСУ накрили артилерією ворожий пункт управління / скріншот з відео

Спецпризначенці Національної гвардії України та військові ЗСУ розбили окупантів на Ізюмському напрямку.

Як передавати у Національній гвардії, українські військові знищили понад 30 одиниць ворожої техніки. Точну кількість ліквідованих окупантів не повідомляють.

Зазначається, що ворожу техніку на Ізюмському напрямку виявили спецпризначенці Нацгвардії під час розвідки. Вони відправили дані ЗСУ, і захисники розгромили російських окупантів.

"Виявлено та знищено ворожий пункт управління, техніка та особовий склад на Ізюмському напрямку. Спецназівці Нацгвардія разом з бійцями ЗСУ ефективно відпрацювали по ворогу", - йдеться в повідомленні.

Серед знищеної техніки - танки, БТРи, БМД і МТ-ЛБ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що американська розвідка ділиться оперативною інформацією з українським військовим командуванням з приводу того, куди націлені ракетні удари росіян, щоб українці могли швидко переміщати власні системи ППО.

Також ми писали, що українські військові на півдні завдали по позиціях російських окупантів 13 точних ударів, знищивши 21 загарбника.

Читайте також:

viber
війна в Україні ЗСУ Ізюм
Реклама
Популярне
Сонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіакуСонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіаку Настають важкі часи: чотири знаки зодіаку можуть залишитися на мілині до кінця 2022 рокуНастають важкі часи: чотири знаки зодіаку можуть залишитися на мілині до кінця 2022 року Гороскоп для України: астролог розповіла, як сонячне затемнення круто вплине на хід війниГороскоп для України: астролог розповіла, як сонячне затемнення круто вплине на хід війни Рашисти позбавили Ірину Білик вдома: "Мені нікуди повернутися"Рашисти позбавили Ірину Білик вдома: "Мені нікуди повернутися" Найсмачніший і корисний сніданок за 2 хвилини: простий рецепт приготуванняНайсмачніший і корисний сніданок за 2 хвилини: простий рецепт приготування
Підтримайте Главред

Останні новини

10:19

ЗСУ накрили артилерією ворожий пункт управління: у росіян багато втрат - епічні кадри

09:59

Пили, ґвалтували і знімали на телефон: окупанти вимістили злість на 15-річній дівчинці з Ворзеля

09:57

Буде війна, а не спецоперація: експерт розповів про плани Путіна оголосити загальну мобілізацію 9 травняВідео

09:38

РФ планує усунути те, що стримує наступ: британська розвідка розповіла про плани Кремля

09:18

10 повітряних цілей за добу: ЗСУ назавжди приземлили хвалений Су-25Відео

Реклама
09:17

Путіну не вдасться затягнути війну в УкраїніПогляд

09:15

Спецпарфюмерні війська постаралися: Смольянінов розповів про зустріч з Путіним та його дивний запах

08:26

"Не поділили награбоване": Арестович назвав переможців перестрілки між чеченцями і бурятами під Чорнобаївкою

08:25

Естафету пожеж підхопив Сахалін: загорілася російська електростанція неподалік ЯпоніїВідео

07:57

Окупант-тіктокер зафіксував свою смерть на відеоВідео

07:50

Сонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіакуВідео

07:40

Вночі окупанти вдарили по Харкову, спалахнула потужна пожежа

07:32

Календар магнітних бур на травень 2022: дати, симптоми і астропрогноз

07:13

У Пентагоні оцінили ризик застосування Путіним ядерної зброї

07:00

День прикордонника 2022 в Україні: потужні привітання та листівки захисникам

06:46

Україні загрожує "другий Маріуполь": яке місто під загрозою - Der Spiegel

06:31

Захід готувався до війни з інопланетянами, але не з ПутінимПогляд

06:25

Гороскоп на травень 2022 для Водоліїв: повернення до колишнього, нова вершина та гроші

05:10

НАТО - дуже слабкий блок, в України є шанс створити потужний союз з Британією та Польщею - БадракВідео

04:40

Таролог розкрила несподіваний діагноз Путіна і назвала терміни закінчення війни

Реклама
04:10

Україну в травні підморозить: синоптики попередили про різке похолоданняВідео

03:34

Як позбутися від підвищеного тиску: лікарі назвали шість способів

03:03

Гороскоп на тиждень 2-8 травня: Тільцям - важлива подія, Левам - удача в грошах, Водоліям - важлива зустріч

02:35

РФ уже програла війну в Україні, але "програш" може затягнутися на роки – військовий експертВідео

02:02

"Це і в мене зараз стріляють теж. Не можна мовчати": зірка 9 роти засудив війну в УкраїніВідео

01:25

Військовий експерт оцінив шанси окупантів захопити місто-форпост на сході УкраїниВідео

00:21

Армія РФ сповільнила наступ: Арестович назвав дві причини

29 квітня, п'ятниця
23:54

Яким чином надати підтримку постраждалим від війни: поради психолога

23:47

Путін готує важливу заяву на 9 травня: ЗМІ розкрили сценарій КремляВідео

23:36

Захисники Маріуполя в обмін на "ПМР": Гіркін розкрив несподіваний сценарій таємних переговорівВідео

23:27

США почали підготовку українських військових у Німеччині - Пентагон

23:11

Метрополітен опера замінила Нетребко на українську співачку

23:05

Зеленський висловився щодо дефіциту бензину: коли вирішать проблемуВідео

23:04

"Не чекай мене, мам": Регіна Тодоренко попрощалася з ріднимиВідео

22:34

Ракетний удар по Києву: президент різко розкритикував ООНВідео

22:34

Рашистів змішали з землею: на Харківщині ЗСУ розгромили пункт управління ворогаВідео

22:17

Під Києвом знайшли ще 900 тіл українців: Зеленський шокував заявоюВідео

22:15

"Люди-годинник": Зеленський озвучив вимоги України до гарантій безпекиВідео

21:58

Бурхливий роман і позашлюбна дочка: у РФ розкрили деталі особистого життя ПутінаВідео

21:45

На Донбасі підірвали залізничний міст у напрямку Слов'янська

Реклама
21:41

Хороші новини з Батьківщини й повернення додому - гороскоп на травень 2022 року для Козерогів

21:30

Мирні переговори з РФ під загрозою через звірства окупантів в Україні - ЗеленськийВідео

21:27

Мріяла стати чемпіонкою: подробиці вбивства окупантами відомої спортсменки в МаріуполіВідео

20:56

Удари Калібрами по мирних жителях: у Севастополі завантажують ракети на підводні човни РФВідео

20:44

Понад 600 поранених: орки скидують авіабомби на польовий госпіталь МаріуполяВідео

20:33

Відірвало руки та ноги: у РФ звозять десятки "підсмажених" в Україні солдатів БалтфлотуВідео

20:05

Загроза ударів зберігається: Білорусь перевіряє авіацію та ППО на кордоніВідео

19:58

Олена Зеленська розповіла, як війна змінила президента УкраїниВідео

19:57

Окупанти пішли в атаку на трьох напрямках і готують штурм СєвєродонецькаВідео

19:27

Смертельний удар з повітря: морпіхи ЗСУ спалили дві БМП окупантівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти