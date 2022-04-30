"Жоден постріл не був невдалим": боєць ЗСУ за день спопелив 6 одиниць броньованої техніки ворога

Боєць ЗСУ за день спопелив 6 одиниць броньованої техніки ворога / facebook.com/128brigade

Боєць 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади за один день знищив з Javelin 6 одиниць російської бронетехніки.

Опанував нову зброю він всього за два дні, розповіли у 128 ОГШБр.

Олександр - саме так звуть вправного воїна - курси оператора протитанкової ракети NLAW пройшов у лютому. За два дні до початку вторгнення Росії він почав вивчати Javelin. Закінчити повний курс навчання не встиг, бо вже 24 лютого його відправили на передову.

"Перші дні були дуже спекотними, постійно тривали жорсткі бої. Росіяни кинули проти нас величезну кількість техніки, скільки у нас було людей, стільки у них техніки. Очевидно, розраховували на те, що якщо і нам і вдасться підбити пару одиниць, то на них місце стануть десятки. Але не так сталося", - згадує початок нової фази війни Олександр.

На його рахунку - три російські танки, 5 БТР і одна МТ-ЛБ

З кінця лютого він використовував Javelin 9 разів. Жоден постріл не був невдалим: вісім разів воїн знищив цілі, один раз – пошкодив. На його рахунку - три російські танки, 5 БТР і одна МТ-ЛБ.

"Під час того бою екіпаж російського БТР засік мене на малій відстані і на максимальній швидкості рвонув в мою сторону. Хотів задавити, але я відскочив, тому він тільки переїхав мою машину-всюдихід-пікап. Поки розвертався, я підготував Javelin, і водій, зрозумівши, що не встигає до мене доїхати, рвонув назад, я вистрілив у нього, але оскільки відстань була дуже малою, – близько 50 метрів – ракета тільки пошкодила колеса. Словом, він зміг втекти. Зате інші цілі не втекли. Модифікації знищених танків я не розібрав, в прицілі було нечітко видно. Але горіли вони дуже яскраво", - згадує Олександр.

"Русня не шкодувала ні танки, ні людей"

Він каже, що зарубіжні протитанкові ракети нескладні у використанні. Від розпакування Javelin до першого пострілу проходить максимум півтори хвилини, тому що повинен спрацювати охолоджувач. Далі справа йде швидше: на заміну тубусів в пусковій установці йде всього секунд 30.

читайте такожРосійська "сушка" і "Алігатор" перетворилися на купу металу: ЗСУ знищили 7 повітряних цілей"Без імпортної протитанкової зброї нам було б дуже важко стримати ворога. Адже у русні багато техніки, і вона її не шкодувала – ні танки, ні людей. А зараз зовсім по-іншому. Ворог знає, що у нас Javelin і NLAW, боїться їх як вогню, і цей страх його стримує, деморалізує", – говорить Олександр.

Він розповідає: воює, в тому числі, і за своїх близьких - кохану дружину і 3-річного сина.

"Він вже говорить і багато розуміє. Каже по телефону:"Тату, повертайся спати додому, ти вже втомився". Я обов'язково повернуся", - обіцяє воїн.

Раніше спецпризначенці Національної гвардії України та військові ЗСУ розбили окупантів на Ізюмському напрямку. Українські військові знищили понад 30 одиниць ворожої техніки. Точну кількість ліквідованих окупантів не повідомляють.