10 повітряних цілей за добу: ЗСУ назавжди приземлили хвалений Су-25 / скріншот

ЗС ЗСУ продовжують знищувати літальні апарати окупантів. 29 квітня було уражено 10 повітряних цілей РФ.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил Збройних сил України, серед них - штурмовик Су-25.

"Один штурмовик Су-25 і відразу 9 безпілотників "Орлан-10" окупантів 29 квітня знищила протиповітряна оборона Сухопутних військ і Повітряних Сил, використовуючи при цьому різні засоби ураження, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва", - йдеться в повідомленні.

Раніше глава Міністерства оборони Великобританії Бен Уоллес оцінив масштаби втрат окупантів РФ у війні проти України.

читайте такожАлігатору "вибили ікла": десантники ЗСУ знищили ударний вертоліт РФПід час звернення до парламенту він підкреслив, що за даними британської розвідки, за час війни Росії проти України загинули близько 15 тисяч російських військових.

Також в мережі з'явилося нове відео з військовослужбовцем ЗСУ Тетяною Чубар, яка є навідником екіпажу самохідної артустановки.

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