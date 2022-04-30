10 повітряних цілей за добу: ЗСУ назавжди приземлили хвалений Су-25

Один штурмовик Су-25 і відразу 9 безпілотників "Орлан-10" окупантів знищила протиповітряна оборона Сухопутних військ і Повітряних Сил.
ЗС ЗСУ продовжують знищувати літальні апарати окупантів. 29 квітня було уражено 10 повітряних цілей РФ.
Як повідомили в Командуванні Повітряних сил Збройних сил України, серед них - штурмовик Су-25.
"Один штурмовик Су-25 і відразу 9 безпілотників "Орлан-10" окупантів 29 квітня знищила протиповітряна оборона Сухопутних військ і Повітряних Сил, використовуючи при цьому різні засоби ураження, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва", - йдеться в повідомленні.
Раніше глава Міністерства оборони Великобританії Бен Уоллес оцінив масштаби втрат окупантів РФ у війні проти України.
читайте такожАлігатору "вибили ікла": десантники ЗСУ знищили ударний вертоліт РФПід час звернення до парламенту він підкреслив, що за даними британської розвідки, за час війни Росії проти України загинули близько 15 тисяч російських військових.
Також в мережі з'явилося нове відео з військовослужбовцем ЗСУ Тетяною Чубар, яка є навідником екіпажу самохідної артустановки.
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