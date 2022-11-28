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Війська РФ за можливості підуть на Київ,"збирачу земель" Путіну потрібна вся Україна - Кличко

28 листопада 2022, 12:29

Глава країни-агресора Росії Путін може зайти настільки далеко, наскільки йому дозволять це зробити, сказав київський градоначальник Віталій Кличко.

Кличко, Путін
Нікого не лякаю, але потрібно бути готовими до спроб Росії піти на Київ - Кличко / Колаж Facebook в. Кличко, скріншот соцмережі

Якщо у Росії з'явиться можливість, окупанти в обов'язковому порядку спробують піти на Київ. Потрібно бути готовими до подібного розвитку подій. Директору держави-агресора Володимиру Путіну потрібна вся Україна. Загарбники можуть зайти настільки далеко, наскільки їм вдасться. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

В інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що Москва не залишила ідеї з окупацією Києва. Ситуація під контролем, проте слід бути готовими до подібного розвитку подій.

"Якщо у них буде можливість, вони обов'язково будуть намагатися йти на Київ. Я нікого не лякаю, але до цього потрібно бути готовим. Висновки військові зробили. Ми також контролюємо дії, допомагаємо всім, чим можемо, щоб те, що сталося в лютому, не повторилося", - зазначив Кличко.

За його словами, припущення в нещодавньому минулому про те, що Путін заспокоїться після анексії Криму і часткової окупації Донбасу, були помилковими. Російському диктатору потрібна вся територія України.

"Деякі в Україні і серед західних партнерів робили велику помилку, коли казали, що Путін заспокоїться після анексії Криму, ніби йому цього буде достатньо, що він задоволений і б'є себе в груди як великий "збирач російських земель". Деякі говорили, що він буде задоволений Донецьком і Луганськом. Але йому потрібні ми всі, йому потрібна вся Україна. Нашим закордонним партнерам я кажу, що Путін зайде настільки далеко, наскільки ми дозволимо йому це зробити", - підкреслив Віталій Кличко.

Загроза наступу Росії на Київ

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов наприкінці жовтня заявив, що Росія може спробувати повторити наступ на Київ і напасти з Білорусі. Існує ймовірність вторгнення через Чорнобильську зону та Чернігівську область. Окупанти ставлять перед собою мету повалення конституційного ладу України та ліквідації військово-політичного керівництва країни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що РФ поки не може піти на Київ. Для цього окупантам знадобилося б угруповання як мінімум в 30-40 тисяч військових. На його думку, росіяни ставлять перед собою завдання захоплення Слов'янська, щоб забезпечити водою на зиму захоплений Донецьк.

Засновник ініціативи силовиків Білорусі проти Лукашенка Bypol Олександр Азар вважає, що Лукашенко вже прийняв рішення про пряму участь Мінська у війні РФ проти України. Військова інтервенція може відбутися після якоїсь перемоги російських військ. Втім, на думку Азара, навряд чи білоруський диктатор піде на такий крок найближчим часом.

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