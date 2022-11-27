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Росія виводить свої війська з Білорусі: у Генштабі розповіли, куди їх подінуть

27 листопада 2022, 21:18

Командування РФ використовує територію Білорусі як полігон для навчання окупантів.

Білорусь, техніка
РФ виводить війська з Білорусі / колаж фото ua.depositphotos.com і t.me/modmilby

Росія виводить свої війська з Білорусі. Їх перекидають на тимчасово окуповані території в Україні. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

РФ використовує Білорусь як полігон для тренування російських солдатів.

"Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надає свою територію і повітряний простір для нанесення ракетних і авіаційних ударів. Підрозділи білоруських сил спеціальних операцій, що входять до складу регіонального угруповання військ так званої Союзної держави Російської Федерації та Республіки Білорусь перекинули для посилення ділянки державного кордону", — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, поки не було виявлено наступальних угруповань на Волинському та Поліському напрямках.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Нещодавно у ЗСУ розповіли, що російські загарбники можуть повторно атакувати українські території з півночі, зайшовши з Білорусі. Проте їхньою ціллю буде не Київ. Окупанти можуть спробувати піти в атаку на заході кордону між Білоруссю та Україною, щоб перерізати шляхи, якими, на їхню думку, у нашу державу постачається зброя від західних партнерів.

У той же час аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що ризик вторгнення з Білорусі у найближчі місяці залишається низьким. Адже російські окупанти не можуть навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу. Вторгнення з Білорусі для окупаційних військ буде дуже складним, їхній наступ можуть загальмувати Прип'ятські болота на півночі нашої держави.

Як зазначив помічник командувача Об'єднаними силами ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін, РФ не зможе накопичити в достатній кількості сили і засоби для організації нового наступу з території Білорусі. Однак навесні 2023 року ймовірність нападу може серйозно зрости.

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