Війська РФ готують резерви та мають намір вийти на адмінкордон Луганщини – Гайдай

На території Луганської області знаходяться близько 350 тисяч громадян, у яких наразі немає можливості виїхати, сказав Сергій Гайдай.
Окупаційні війська Росії готують резерви і мають намір вийти на адміністративний кордон Луганської області. Ситуація в регіоні критична, про повноцінне життя там не може бути й мови. На Луганщині залишається близько 350 тисяч людей, які поки ще не можуть виїхати. Для виїзду є три способи: через дамбу до Харківської області (пішохідний перехід), Запорізьку область і РФ, та країни Балтії. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Під час брифінгу у четвер, 18 серпня, він розповів про те, що ситуація у Луганській області складна. Тривають бої між силами оборони України та військами РФ. Окупанти готують резерви і мають намір вийти до адміністративних кордонів Луганської області.
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"Ситуація у Луганській області зараз складна... бої тривають в околицях і наразі росіяни готують резерви. Ми бачимо, що вони готують такі резерви. Швидше за все, вони намагатимуться дотиснути ЗСУ, щоб вийти не тільки на словах, а й офіційно на адміністративні межі Луганської області", - сказав Гайдай.
За словами чиновника, в тих місцях, де були активні бойові дії, жахлива ситуація з критичною інфраструктурою – лікарнями, водою, світлом, газом, вивезенням сміття.
Також Сергій Гайдай підкреслив, що на Луганщині залишається близько 350 тисяч українців. За його словами, виїхати можна через Харківську область, шляхом Запорізької області через Росію, і через країни Балтії
Як виїхати з Луганської області
- Через дамбу в Харківську область - там є тільки пішохідний перехід
- Через Запорізьку область та Росію
- Шляхом країн Балтії. Найдорожчий шлях, який коштує близько 350 євро.
Війна Росії проти України
Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву про те, що армії України потрібно більше зброї для боротьби з військами Росії. За словами гаранта, коли на Заході кажуть про бажання перемоги Києва над Москвою, їм слід розуміти – якщо не надати належної військової допомоги, війна може і далі піти до Європи. Україна захищає, у тому числі, і європейські держави.
Колишній глава МЗС Павло Клімкін вважає, що тривалість війни залежить від рішення Путіна і його готовності виснажувати економіку РФ. На думку дипломата, відхід Путіна навряд чи змінить обстановку, оскільки діючі політичні еліти у Москві вважають Україну ворожою державою.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, розмірковуючи про подальші кроки України на війні з Росією, заявив, що у Києві вивчають можливість нанесення удару по Кримському мосту. За словами чиновника, логістичний шлях окупантів слід зруйнувати. Подоляк припустив нові інциденти у захопленому Криму найближчими місяцями.
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