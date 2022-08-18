Війська РФ готують резерви та мають намір вийти на адмінкордон Луганщини – Гайдай

У Луганській області жахлива ситуація з критичною інфраструктурою - глава ОВВА Гайдай/ ОПУ, Telegram Сергій Гайдай

Окупаційні війська Росії готують резерви і мають намір вийти на адміністративний кордон Луганської області. Ситуація в регіоні критична, про повноцінне життя там не може бути й мови. На Луганщині залишається близько 350 тисяч людей, які поки ще не можуть виїхати. Для виїзду є три способи: через дамбу до Харківської області (пішохідний перехід), Запорізьку область і РФ, та країни Балтії. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Під час брифінгу у четвер, 18 серпня, він розповів про те, що ситуація у Луганській області складна. Тривають бої між силами оборони України та військами РФ. Окупанти готують резерви і мають намір вийти до адміністративних кордонів Луганської області.

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"Ситуація у Луганській області зараз складна... бої тривають в околицях і наразі росіяни готують резерви. Ми бачимо, що вони готують такі резерви. Швидше за все, вони намагатимуться дотиснути ЗСУ, щоб вийти не тільки на словах, а й офіційно на адміністративні межі Луганської області", - сказав Гайдай.

За словами чиновника, в тих місцях, де були активні бойові дії, жахлива ситуація з критичною інфраструктурою – лікарнями, водою, світлом, газом, вивезенням сміття.

Також Сергій Гайдай підкреслив, що на Луганщині залишається близько 350 тисяч українців. За його словами, виїхати можна через Харківську область, шляхом Запорізької області через Росію, і через країни Балтії

Як виїхати з Луганської області

Через дамбу в Харківську область - там є тільки пішохідний перехід

Через Запорізьку область та Росію

Шляхом країн Балтії. Найдорожчий шлях, який коштує близько 350 євро.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву про те, що армії України потрібно більше зброї для боротьби з військами Росії. За словами гаранта, коли на Заході кажуть про бажання перемоги Києва над Москвою, їм слід розуміти – якщо не надати належної військової допомоги, війна може і далі піти до Європи. Україна захищає, у тому числі, і європейські держави.

Колишній глава МЗС Павло Клімкін вважає, що тривалість війни залежить від рішення Путіна і його готовності виснажувати економіку РФ. На думку дипломата, відхід Путіна навряд чи змінить обстановку, оскільки діючі політичні еліти у Москві вважають Україну ворожою державою.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, розмірковуючи про подальші кроки України на війні з Росією, заявив, що у Києві вивчають можливість нанесення удару по Кримському мосту. За словами чиновника, логістичний шлях окупантів слід зруйнувати. Подоляк припустив нові інциденти у захопленому Криму найближчими місяцями.

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