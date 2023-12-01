Війська РФ атакують об'єкт, без якого Авдіївку не взяти: у ЗСУ розкрили деталі

Російські окупанти у боях за Авдіївку Донецької області постійно зазнають втрат, ситуація в районі залишається стабільно важкою, розповів Дмитро Лазуткін.

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Окупанти намагаються взяти коксохім, щоб захопити Авдіївку-військовий / Колаж: Главред, фото: Facebook П. Жебрівського, Вікіпедія

Окупаційні війська агресора Росії прагнуть до захоплення коксохімічного заводу в Авдіївці, без якого місто взяти дуже складно. Ворог систематично зазнає втрат, ЗСУ потребують дронів. Обстановка на Авдіївському напрямку стабільно важка. Про це заявив начальник служби зі зв'язків з громадськістю 47-ї бригади Дмитро Лазуткін.

В ефірі Суспільне він розповів про те, що без захоплення коксохімічного заводу російські окупанти навряд чи зможуть взяти Авдіївку. На його захоплення росіяни відправляють як кадрових військових, так і спецназівців.

"Без заняття коксохіму про Авдіївку вони можуть тільки мріяти. Для них це приваблива мета. Взяти коксохім буде дуже складно. Я не переконаний, що у них у них є такі сили, хоча вони дуже зосереджені. Але вони постійно зазнають втрат", - вважає військовий. відео дня

За його словами, бригада постійно потребує БПЛА і FPV-дронів. Ситуація на Авдіївському напрямку залишається стабільно важкою.

"Вона (ситуація) така з початку жовтня, коли росіяни почали штурмувати наші позиції і тиснути з флангів. Зараз наша бригада воює, захищаючи північ Авдіївки. Щодня більше десяти атак доводиться відбивати, іноді більше 20", - зазначив Лазуткін.

Також окупанти із застосуванням малих груп та важкої техніки штурмують Степове.

"Потрібно розуміти, що таке Степове. Зараз це не населений пункт. Населення там немає. За фактом це територія з географічною назвою", - підкреслив Дмитро Лазуткін.

Ситуація в районі Авдіївки

У ЗСУ розкрили деталі наступу Росії на Авдіївку і розповіли, що коксохімічний завод залишається під контролем українських військ. Ворог продовжує наступати, задіює піхоту і проводить точкові атаки.

Представник Сил оборони України Таврійського напрямку Олександр Штупун сказав, що війська РФ посилили штурми під Авдіївкою. Ворожі війська в два рази збільшили кількість артобстрілів і авіаударів.

Росіяни готуються до вуличних боїв в Авдіївці, вважає боєць Легіону Свободи Максим Морозов. Бої з окупантами йдуть у промисловій зоні, окупанти намагаються її взяти, щоб вийти на стару частину міста.

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