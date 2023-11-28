Коксохім під повним контролем: в ЗСУ розкрили деталі наступу росіян на Авдіївку

В ЗСУ прокоментували інформацію про захоплення росіянами Авдіївського коксохімічного заводу та хід бойових дій на цьому напрямку фронту.

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Наступ окупантів на Авдіївку: в ЗСУ повідомили, хто контролює коксохім / Колаж Главред, фото: Міноборони України, Генштаб ЗСУ

Обстановка поблизу Авдіївки під повним контролем Сил оборони України. Цільові завдання росіян залишаються незмінними, але противник не може досягти їх. Про це повідомив офіцер 59-ї окремої механізованої бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону.

"Ситуація абсолютно точно контрольова Збройними силами України", – коротко та чітко відповів Цехоцький щодо ситуації в Авдіївці.

Він підкреслив, що командування Збройних сил України на даний момент контролює Авдіївський коксохімічний завод.

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За словами офіцера, стратегія противника залишається незмінною, і вони продовжують здійснювати "м'ясні штурми", проводячи точкові атаки.

"Росіяни почали працювати по центру, обстрілюють з Донецька. Але Сили Оборони й безпосередньо підрозділ нашої бригади чітко тримаємо свої позиції, готові до будь-якого розвитку подій", – розказав він.

Цехоцький додає, що російські війська використовують авіацію та засоби радіоелектронної боротьби для ліквідації українських безпілотників, дронів та інших подібних апаратів.

"Ворог постійно активно робить спроби виконати ті завдання, які ставить їхнє політичне керівництво", — зауважив військовий. Він також додав, що погодні умови вплинули на темпи наступу, але не суттєво.

Наступ росіян на Авдіївку

Як повідомив голова місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш, російські окупанти в районі Авдіївки почали менше використовувати авіацію та більше використовувати FPV безпілотники .

Інститут вивчення війни повідомив, що російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки.

Розвідка міністерства оборони Великобританії повідомила про те, що армія РФ в листопаді цього року зазнала рекордних втрат через наступ на Авдіївку.

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