Війська РФ посилили штурми під Авдіївкою, їхню бронетехніку палять - ЗСУ

Російські війська посилили, в тому числі, і наземні піхотні атаки, місцями застосовується бронетехніка, розповів представник ЗСУ Олександр Штупун.

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ЗСУ відбивають атаки російських окупантів під Авдіївкою / Колаж: Главред, фото: скріншот ТСН, Facebook П. Жебрівський (ілюстративне фото)

Окупанти Росії в районі Авдіївки Донецької області активізували свої штурмові дії. Ворог посилив артилерійські та авіаційні удари. Місцями росіяни задіють бронетехніку, ЗСУ її палять. Про це заявив представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що російські загарбники знову посилили атаки під Авдіївкою.

"Після деякого зменшення застосування дронів, артилерії та авіації, викликаного погіршенням погоди, вчора ворог різко збільшив приблизно в два рази як кількість артобстрілів, так і авіаударів", - сказав Штупун. відео дня

За його словами, ворог посилив наземні піхотні атаки. ЗСУ відбивають штурми противника і розтрощують велику кількість російської бронетехніки.

"Місцями (окупант, - ред.) застосовує бронетехніку. Багато з неї палять наші воїни", - підкреслив Олександр Штупун.

Ситуація в районі Авдіївки

Армія РФ наступає на шести напрямках у районі Авдіївки, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, окупанти могли захопити всю промзону на південний схід від міста і вийти на південно-східні околиці.

У ЗСУ розкрили деталі наступу РФ на Авдіївку. Офіцер 59-ї окремої механізованої бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький сказав, що ситуація під контролем. Авдіївський коксохім росіяни не захопили.

У розвідці Британії розкрили просування росіян біля Авдіївки. За даними аналітиків, окупанти хочуть захопити коксохімічний завод.

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