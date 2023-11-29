УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Війська РФ посилили штурми під Авдіївкою, їхню бронетехніку палять - ЗСУ

Андрій Ганчук
29 листопада 2023, 21:30
Російські війська посилили, в тому числі, і наземні піхотні атаки, місцями застосовується бронетехніка, розповів представник ЗСУ Олександр Штупун.
Авдіївка, промзона (ілюстративне фото)
ЗСУ відбивають атаки російських окупантів під Авдіївкою / Колаж: Главред, фото: скріншот ТСН, Facebook П. Жебрівський (ілюстративне фото)

Окупанти Росії в районі Авдіївки Донецької області активізували свої штурмові дії. Ворог посилив артилерійські та авіаційні удари. Місцями росіяни задіють бронетехніку, ЗСУ її палять. Про це заявив представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що російські загарбники знову посилили атаки під Авдіївкою.

"Після деякого зменшення застосування дронів, артилерії та авіації, викликаного погіршенням погоди, вчора ворог різко збільшив приблизно в два рази як кількість артобстрілів, так і авіаударів", - сказав Штупун.

відео дня

За його словами, ворог посилив наземні піхотні атаки. ЗСУ відбивають штурми противника і розтрощують велику кількість російської бронетехніки.

"Місцями (окупант, - ред.) застосовує бронетехніку. Багато з неї палять наші воїни", - підкреслив Олександр Штупун.

Ситуація в районі Авдіївки

Армія РФ наступає на шести напрямках у районі Авдіївки, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, окупанти могли захопити всю промзону на південний схід від міста і вийти на південно-східні околиці.

У ЗСУ розкрили деталі наступу РФ на Авдіївку. Офіцер 59-ї окремої механізованої бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький сказав, що ситуація під контролем. Авдіївський коксохім росіяни не захопили.

У розвідці Британії розкрили просування росіян біля Авдіївки. За даними аналітиків, окупанти хочуть захопити коксохімічний завод.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Авдіївка ЗСУ війська Росії війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Війська РФ посилили штурми під Авдіївкою, їхню бронетехніку палять - ЗСУ

Війська РФ посилили штурми під Авдіївкою, їхню бронетехніку палять - ЗСУ

21:30 Україна
РФ хоче розпалити суперечки в Україні: на пропаганду витратили 1,5 млрд доларів - ГУР

РФ хоче розпалити суперечки в Україні: на пропаганду витратили 1,5 млрд доларів - ГУР

21:13 Політика
Україна в НАТО "в обмін" на території: Тука розповів, що станеться

Україна в НАТО "в обмін" на території: Тука розповів, що станеться

19:17 Політика
Всі головні новини

Останні новини

21:30

Війська РФ посилили штурми під Авдіївкою, їхню бронетехніку палять - ЗСУ

21:13

РФ хоче розпалити суперечки в Україні: на пропаганду витратили 1,5 млрд доларів - ГУР

21:09

Олена Зеленська продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом

20:46

Отруєння дружини Буданова: у ГУР розповіли, хто розслідує справу

20:42

"Нехай виступає хоч за чорта лисого": в РФ вивергають жовч на юних фігуристів, що втекли в США

Фронт на півночі стане для росіян новою Чорнобаївкою - ЧерникФронт на півночі стане для росіян новою Чорнобаївкою - Черник
20:40

В ОПУ прокоментували заяви Безуглої про відставку головнокомандувача Залужного

20:00

"У Насті є симпатія до одного чоловіка": шлюб Потапа і Каменських розламався - блогер

19:58

На Сонці стався потужний спалах: буде магнітна буря і північне сяйво

19:48

Про Пивну партію і зміни у європейській політиці: нас чекає дуже цікаве 21 століттяПогляд

Реклама
19:47

"Це неможливо": ексчоловік Трінчер відповів на критику їхніх стосунків, які вважають хайпом

19:40

Камалія в жовто-синьому декольте приїхала в Сицилію

19:17

Україна в НАТО "в обмін" на території: Тука розповів, що станетьсяВідео

19:13

Стареньку з Бахмута " мобілізували" з повісткою: в Україні викрили грубий фейк РФ

19:10

Які статуетки не можна тримати вдома: притягують хвороби та бідність

18:49

Оголошено ІІІ рівень небезпечності: Україну накриває новий шторм

18:35

"Під "парасолькою" броні": експерт знайшов рішення проблеми нестачі людей на фронті

18:29

У Путіна поскаржилися на pахід і поклянчили "відносин"

18:08

Лідер гурту Скай висловився про розрив з дружиною, яка звинуватила його в абьюзі

17:33

"У них агонія": ворог кинув всі сили на захоплення важливого міста - офіцер ЗСУ

17:29

НАТО спростувало заяви про відсутність плану війни у військового керівництва України

Реклама
17:28

Суд у Москві заочно заарештував Джамалу

17:15

"Єдина радість": Козловський вперше розповів, куди пішов з Нацгвардії

17:13

НАТО не кине Україну у війні з РФ: Кулеба анонсував посилення підтримки

16:58

F-16 повноцінно запрацюють до кінця зими, сюрпризів від росіян не буде - Черник

16:52

Нова "Чорнобаївка" для ворога: росіяни можуть почати наступ з Білорусі - Черник

16:41

Чому голубці назвали голубцями: неймовірні відомості про популярну стравуВідео

16:34

Якщо ми програємо, нам влаштують новий Голодомор - Черник

16:14

Подоляк розкрив плани Путіна щодо війни проти України і назвав мету "перемовин"

15:59

"Гідне рішення": українська ведуча відправила сина вбивати українців в армію РФ

15:58

Пускати гостей в будинок категорично не можна: чому 30 листопада краще залишитися вдома

15:46

РФ накопичила величезний арсенал ракет: Столтенберг попередив про зимові обстріли України

15:26

Втрати окупантів стрімко зростають: бригадний генерал ЗСУ повідомив про успіх

15:11

Соковита Ріанна показалася через 3 місяці після пологів практично в одних лосинах

14:55

Йде "полювання": генерал-розвідник назвав головну версію отруєння дружини Буданова

14:52

Рівень споживання електроенергії стрімко зріс: які області України без світла

14:48

Фільм Шона Пенна "Суперсила" про російсько-українську війну став доступним в Україні

14:47

У Росії оголосили про готовність воювати з НАТО: у Лаврова вибухнули умовою

14:46

"Тварюка ти, а не милий хлопчик": у Соловйова знову здали нерви через Моргенштерна і МілохінаВідео

14:44

Українцям перераховують доплати до пенсій: кому належить і скільки

14:43

Все попливе: синоптик розповіла, коли в Україну увірветься несподіване потепління

Реклама
14:38

Українські медіагрупи та телеканали звернулися з відкритим листом до Нацради, Держспецзвʼязку та КРРТ щодо ситуації навколо "Зеонбуду"

14:18

"То був жах": уламок дрона пошкодив будинок Ектора Хіменеса-Браво

14:12

Знищено та поранено десятки росіян: деталі удару по "відділу поліції" РФ на півдні

14:07

Україні дали рекомендації для вступу до НАТО: Столтенберг повідомив деталі

13:55

Тука розповів, чи змусять гігантські втрати армії РФ росіян схаменутися

13:34

Захоплення траси Олешки-Нова Каховка є головним завданням для ЗСУ - Костенко

13:32

Дружина Началджіоглу показала, в яку країну втекла від чоловіка

13:23

Дружину Буданова отруїли, зокрема, миш'яком та ртуттю: в якому вона стані - джерело

12:57

Потрібно знайти ведмедя на малюнку за 11 секунд: оптична ілюзія для найуважніших

12:56

Окупанти задумали підступний план проти ЗСУ: експерт розповів про важкі бої за Бахмут

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти