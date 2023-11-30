Бої вже в промзоні: росіяни готуються до вуличних боїв в Авдіївці - офіцер ЗСУ

Як зазначив офіцер "Легіону Свободи" план росіян полягає в повному захопленні Авдіївської промзони після чого почнуться вуличні бої за контроль над містом.

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Ворог намагається повністю витіснити Сили оборони України з промзони / Колаж Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, 22 окрема механізована бригада

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою, оскільки противник продовжує атакувати позиції Сил оборони Україїни, акцентуючи увагу, зокрема, на промзоні. Про це розповів офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов.

За його словами, саме промзона є однією з найбільш активних точок бойових дій.

"Постійно там точаться бої, ворог намагається встановити контроль над промзоною, перейти з промзони у вуличні бої на "старуху" - це стара частина міста Авдіївка, де переважно одноповерхові будівлі. Ворог намагається повністю витіснити з промзони українські Сили опору, поки що йому це не вдається. Відбуваються достатньо жорсткі бої, але заявити, що промзона втрачена чи, що ворог її контролю, не можна", - наголосив офіцер. відео дня

За словами офіцера, на південному фланзі ситуація, хоч і непроста, але стабільна – там вдалося укріпити оборонні позиції, і атаки ворога не є критичними, але представляють певні труднощі. Тим часом, противник активно намагається прорватися на північ міста, де знаходиться Авдіївський коксохім, проте безуспішно.

"Щодо перерізання логістики, ворог робить величезні спроби, все це спрямовано на те, щоб розширити північну клішню і щоби перерізати дорогу до Авдіївки. Вони перетворюють на будівельне сміття промзону для того, щоб там неможливо було тримати оборону. Але це стосується промзони, це стосується і висотних будівель, які є в Авдіївці", - пояснив спікер.

Він також додав, що противник систематично здійснює розвідку та обстрілює артилерією та авіацією будівлі, в яких, на їхню думку, можуть знаходитися українські військові.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська зосередили свої основні зусилля виключно на оточенні та захопленні Авдіївки. Вони продовжують проводити наступальні операції, використовуючи техніку та артилерію.

Як повідомив очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, росіяни проводять штурм міста в лоб та з флангів і активно намагаються прорватися в промислову зону міста.

За словами представника Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, противник збільшив кількість наземних піхотних атак. Збройні сили України успішно відбивають атаки і ефективно знищують значну кількість російської бронетехніки.

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