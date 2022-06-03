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"Війна закінчиться перемогою України": Касьянов перелічив фактори, які наближають тріумф ЗСУ

3 червня 2022, 02:37

Проте противник не дурень – він готується і діє, тому перемога залежатиме не лише від дій України чи надання їй зброї.

Касьянов перелічив фактори, які наближають тріумф ЗСУ/ УНІАН, Главред

Є ціла низка факторів, які впливають на те, коли і як закінчиться війна в Україні. І до цього списку входять не лише надання військової допомоги Україні від західних країн-партнерів і рішення українського військового керівництва.

Список факторів, які впливають на розвиток і завершення війни, перерахував гендиректор компанії A. Drones, військовослужбовець ЗСУ і блогер Юрій Касьянов у коментарі для Главреду. При цьому, за його словами, поки що важко прогнозувати, коли війна може закінчитися.

"Сказати зараз, коли завершиться війна в Україні, я не готовий, оскільки це буде залежати від багатьох факторів: від наших грамотних і неграмотних дій на війні, стійкості наших солдатів, талановитості наших полководців, мобілізації всього суспільства, західної допомоги і, звичайно, від противника – Росії", – зазначає Касьянов.

Він наголосив: Україна повинна враховувати, що росіяни теж не дурні – вони готуються і чітко планують свої дії. Тому завершення війни залежить не тільки від України.

Військовослужбовець ЗСУ у той же час наголосив, що ця війна може завершитися лише перемогою України. За його словами, інших варіантів немає і не може бути, адже поразка для нас подібна до смерті.

"Для Росії поразка теж подібна до смерті, але смерті не РФ в цілому, а путінського режиму. Наша війна з Росією однозначно закінчиться загибеллю режиму Путіна. Хоча режим активно чинить опір, рветься воювати, адже він хоче вийти переможцем з неї", – зазначив Касьянов.

Раніше Касьянов заявив, що Росія не витримає війну на роки, а от Україна здатна її витримати, якщо її і далі підтримуватиме антипутінська коаліція держав. Тому, за його словами, війна навряд чи затягнеться на такий довгий термін.

Нагадаємо, раніше генерал США Марк Міллі зазначав, що наступні кілька тижнів війни Росії проти України стануть вирішальними. Зараз на Донбасі триває активна фаза війни, і закінчення цієї активної фази може бути одним із двох – або впевненою перемогою однієї зі сторін, або переходом до позиційного протистояння.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії Юрій Касьянов
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