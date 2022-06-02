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"Росія цього не витримає": Касьянов пояснив, наскільки може затягнутися війна

2 червня 2022, 13:06

Щоб війна тривала роками, країни, які воюють, повинні мати достатньо автономну економіку, яка зможе забезпечувати всі потреби країни під час війни.

Касьянов пояснив, чи затягнеться війна на роки/ Reuters, УНІАН

Росія не витримає війну на роки, а от Україна здатна її витримати, якщо її і далі підтримуватиме антипутінська коаліція держав.

Тому війна Росії проти України навряд чи затягнеться на такий довгий термін. Таку думку висловив гендиректор компанії A. Drones, військовослужбовець ЗСУ і блогер Юрій Касьянов у коментарі для Главреду.

"Для того, щоб війна тривала роками, країни, що воюють, повинні володіти досить автономною економікою, яка може працювати як річ в собі, забезпечуючи всі потреби країни під час війни. І країна повинна бути досить сильно закритою від світового інформаційного простору, щоб можна було роками обдурювати її громадян", – каже Касьянов.

За його словами, економіка РФ не зможе виживати під санкціями. Вона сильно інтегрована в світову економіку і залежить від інших держав, тому таке існування у вакуумі для неї не під силу.

Так, відмова інших держав від російських вуглеводнів уже поступово веде економіку РФ до погибелі.

"А заборона на експорт в Росію технологій, критично важливих для військового виробництва, призведе до того, що по нас просто припинять гатити російські ракети і над нами припинять літати російські літаки – для виробництва всього цього активно використовуються західні комплектуючі і технології", – наголосив військовослужбовець ЗСУ.

Він підсумував, що такі аргументи дозволяють зробити висновок, що Росія не витримає війну на роки.

читайте такожПротягне не більше 4 місяців: Путіна готують до операції – журналістПри цьому Україні під силу витримати можливу тривалу війну, заручившись підтримкою антипутінської коаліції держав. За словами Касьянова, увесь світ зараз спостерігає за унікальним явищем в історії, коли в Україну надходить масована допомога від інших країн.

"Це неймовірна підтримка, якої не було навіть у Радянського Союзу в роки Другої світової війни. Така всебічна допомога допоможе нам протриматися роками", – наголосив він.

При цьому він зазначив, що країни Заходу також зацікавлені допомагати нашій державі, адже Україна зараз по суті "стримує дикі азіатські орди обдурених людей, які слухають пропаганду Кремля". Тому інші держави, у першу чергу США, зацікавлені в тому, щоб ослабити путінську Росію.

Ще один фактор, який допомагає Україні ефективно оборонятися від російських загарбників – сильна мотивація в українських воїнів. Адже вони обороняють рідну землю. Касьянов наголосив, що якби ЗСУ воювали де-небудь під Воронежем, то невідомо, як потрібно було б мотивувати наших бійців на таку війну. Українські воїни просто на це не погодилися б, адже в українців немає імперського начала і вони не воюватимуть на чужій землі незрозуміло за що.

Нагадаємо, у Путіна відкрито заявили, що планують включити частину українських територій до складу РФ. Йдеться про Херсонську, Запорізьку та окуповані частини Донецької і Луганської областей. Заява про такі плани прозвучала з вуст секретаря генеральної ради "Єдиної Росії" Андрія Турчака.

Раніше повідомлялося, що окупанти продовжують намагатися захопити Сєвєродонецьк – противник веде штурмові дії. Як повідомили вранці 2 червня в Генштабі ЗСУ, за підтримки вогню мінометів ворог проводив штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, але успіху не мав.

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