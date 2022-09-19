Окупанти обстріляли Донецьк і вбили 13 людей: у Міноборони розкрили хитрий план Росії

Обстріл Донецька / скріншот

19 вересня окупований Донецьк потрапив під потужний обстріл. За попередніми даними окупантів, в результаті обстрілу на пл. Бакинських Комісарів в Куйбишевському районі загинули 13 осіб.

Голова Одеської ОВА Сергій Братчук в Телеграм-каналі також повідомив про обстріл, але не вказав про кількість загиблих і поранених.

"Окупанти знову обстріляли тимчасово окупований Донецьк. Напередодні, за традицією, росіяни створюють так зване інформаційне алібі, а потім здійснюють нову провокацію проти України", — зазначив він.

Обстріл перед відкриттям Генасамблеї ООН

Як повідомив радник міністра оборони України Олексій Копитько, перед відкриттям Генасамблеї ООН, яке пройде 20 вересня, де головним питанням на порядку повинні були бути геноцид українців і масові вбивства в Ізюмі, окупанти обстріляли Донбас.

За його словами, всі російські пропагандистські смітники розганяють інформацію, як ніби українська сторона здійснила обстріл.

"Цей російський шаблон не змінюється вже 8 років. Федеральні ЗМІ забивають частину ефіру подібною інформацією для відволікання від головного. На жителів Донецька їм наплювати. Але підхід все менше спрацьовує на самих росіян", - говорить він.

Копитько вважає, що далі ФСБ буде організовувати подобу терактів в Москві або Петербурзі.

"Їм кров з носу потрібен якийсь привід, щоб мобілізувати населення навколо теми війни", - додав він.

Масове поховання загиблих в Ізюмі

Нагадаємо, 11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що місто звільнене Збройними силами України.

Після цього в місті виявили масове поховання людей, яких вбили російські війська. У похованні знаходиться понад 440 тіл. При цьому стало відомо, що в місті може бути набагато більше жертв серед цивільного населення, ніж у Бучі на Київщині.

Повідомлялося, що на багатьох тілах є ознаки тортур. Там поховано багато людей, загиблих в результаті ракетних обстрілів РФ. Також були виявлені тіла дітей і військових ЗСУ.

Раніше стало відомо, що у масовому похованні в Ізюмі виявили тіла цілої родини, яка загинула під завалами. В результаті бомбардування росіянами міста будівля завалилася на укриття в підвалі, де ховалася сім'я Стовпакових і Жихаревих – батьки, діти, дідусь з бабусею.

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