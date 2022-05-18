Касьянов назвав трагічні помилки першої фази війни в Україні та дав прогноз на другу

Юрій Касьянов спрогнозував результат другої фази війни Росії та України / Колаж Фото УНІАН

Україна виграла першу фазу війни попри те, що були допущені трагічні помилки. Прогноз на другу фазу також позитивний, вважає волонтер, блогер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов.

За його словами, Україна здобула перемогу в першій фазі протистояння з армією РФ завдяки героїзму українських солдатів, офіцерів.

"Дійсно противник не домігся нічого з того, що хотів. Він не зміг взяти Київ, не зміг зробити коридор до Придністров'я і взяти Одесу. Він не зміг навіть захопити Донбас, хоча йому здавалося, що це найпростіше, що достатньо ввести туди регулярні частини Російської Федерації, що питання декількох днів і Донбас вже їхній. Але не вдалося", - сказав Касьянов в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Військовий розповів також, які помилки були допущені.

"На Чонгарі допустили прохід російських військ. Там вузьке місце, можна було обороняти континентальну частину України дуже довго, практично нескінченно. Тоді б не сталася трагедія в Маріуполі, коли наші люди виявилися відрізаними від усієї України та зараз люто чинять опір", - сказав Касьянов.

За його словами, були й інші трагічні помилки: "Ми пустили ворога через Чорнобильську зону, хоча там теж одна дорога, і можна було розгромити всі колони, не пустити їх під Київ. Не було вчасно проведено розгортання військ. Наші великі начальники заспокоювали себе, що війни не буде, але вона трапилася".

Водночас Касьянов вважає, що Україна виграє війну.

"Прогноз сприятливий. Безумовно, ми виграємо війну, але чим більше буде у нас хорошого командування, здорових рішень, а не військового популізму, коли, наприклад, намагаються взяти нікому не потрібний острів Зміїний і так далі – тим менше буде крові, тим меншою кров'ю ми виграємо війну. А ми її виграємо. У нас просто немає інших варіантів. Ми на це налаштовані на всі сто відсотків", - сказав він.

читайте такожІснує ризик військової та економічної катастрофи: чому Україні важливо відбити острів Зміїний

Як повідомляв Главред, раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що станом на 17 травня українська армія звільнила у півтора раза більше територій, ніж займають російські війська. Найбільше військ ворога зосереджено на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також у місцях, де вони намагаються атакувати.

Інші новини: