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ЗСУ на Донбасі захопили ворожий танк Т-72, тепер він битиме окупантів

2 травня 2022, 08:18

Черговий день "великого наступу на Донбас" закінчився для росіян тим, що вони забезпечили українську армію новим танком. Десантники взяли відмінний трофей.

танк Т-72
ЗСУ "затрофеїли" ворожий танк Т-72 / Фото Вікіпедія

На Донбасі воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади захопили ворожий танк Т-72. Тепер він послужить для захисту України та знищуватиме російських окупантів.

"Черговий день "великого наступу на Донбас" закінчився для росіян тим, що вони забезпечили українську армію новим танком. Десантники 95 ОДШБр взяли відмінний трофей", - написав у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Український десантник показав ворожий танк, який тепер належить 95-й бригаді.

"Ще одним показником "успішності" так званого великого наступу російської армії на Донбасі є ось ця чудова затрофеєна нашими бійцями 72-ка, яка скоро повернеться в стрій і битиме рашистську сволоту. А ви - вірте в Збройні Сили, вірте в Україну! Все буде добре!" - сказав офіцер ДШУ Юрій Кочевенко.

Що відомо про танк Т-72

Основний бойовий танк Т-72 розроблений на Уралвагонзаводі за часів СРСР. Радянська армія взяла його на озброєння в 1973 році. За 30 років виробництва він був модернізований 14 разів.

Т-72 брав участь у багатьох військових конфліктах - у війнах в Лівані та Сирії, у війні між Іраком і Іраном, в конфліктах після розпаду Югославії, в Чечні, в російсько-грузинській війні 2008 року, у війнах в Нагірному Карабасі та у війні на сході України.

На початок 2014 року Збройні Сили України мали 600 танків Т-72, які перебували на зберіганні. Але з початком бойових дій на Донбасі Міністерство оборони відновило їхнє використання.

У Росії - близько 30 тисяч танків Т-72.

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Як повідомляв Главред, західна артилерія, яка вже почала надходити в Україну, змінить хід війни з Росією. Україна отримає більше переваг на полі бою. Такий прогноз дали американські військові аналітики, пише видання The Washington Post.

Зазначимо, військовий моряк з Ізмаїла ліквідував ворожий винищувач Су-34 за допомогою старого радянського ПЗРК Голка.

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