Російські загарбники просуваються в бік Краматорська - розвідка Британії

Імовірно, РФ хоче продемонструвати успіхи перед 9 травня. Це може вплинути на те, як швидко і рішуче вони намагатимуться провести наступ.
Російські окупанти в Донецькій області просуваються в бік Краматорськ. Місто продовжує піддаватися постійним ракетним обстрілам.
Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії в Twitter.
"Російські сили зараз просуваються з опорних ділянок на Донбасі в бік Краматорська, який продовжує піддаватися постійним ракетним обстрілам", - йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначили, що високий рівень російської повітряної активності зберігається, оскільки Росія намагається забезпечити безпосередню повітряну підтримку своєму наступу на сході України, придушити й знищити українські засоби протиповітряної оборони.
Британська розвідка також зазначає, що Росія, ймовірно, хоче продемонструвати значні успіхи перед щорічними святкуваннями Дня Перемоги 9 травня. Це може вплинути на те, як швидко і рішуче вони намагатимуться провести наступальні операції напередодні цієї дати.
Як повідомляв Главред, речник Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник заявив, що головною метою російських окупантів до 9 травня є вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Також вони мають намір утримати "сухопутний коридор" в окупований Крим.
Німецьке видання Bild писало, що мрії Путіна про перемогу до 9 травня можуть не збутися. Масований наступ російських окупантів на Донбасі поки не увінчався істотним успіхом. Розгром путінських військ, як це було під Києвом, може повторитися. А все тому, що українське військове керівництво вміло використовує нову тактику ведення бою – принцип велоцираптора.
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