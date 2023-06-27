УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Війна в Україні зупиниться, коли еліти РФ погодяться на умови Заходу – Небоженко

Альона Вороніна
27 червня 2023, 23:13 оновлено 27 червня, 23:13
1020
Захід хоче, щоб Росія припинила війну проти України і російські еліти видали Путіна живого чи мертвого.
Украинские военные, Виктор Небоженко
Еліта Росії хоче залишити путінський режим без Путіна, зазначає Небоженко/ колаж: Главред, фото: 36 ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, Главред

Російські еліти хочуть не допустити виникнення війни всередині країни-агресорки Росії і розпаду РФ. Їхня головна мета зараз – усунути російського диктатора Володимира Путіна.

Війна РФ проти України могла б дуже швидко завершитися, якби російські еліти погодилися на умови Заходу. Про це сказав політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко в інтерв’ю Главреду.

"Так чи інакше, еліта зробить все, щоб утримати РФ без війни і без розпаду. Ніякої громадянської війни вони не бояться. Найголовніше, про що зараз думає еліта Росії – хоче залишити путінський режим без Путіна. Ось так вони хочуть, а Сполучені Штати кажуть, мовляв, ну, тоді давайте спочатку розпрощаємося з ядерною зброєю і припинимо війну. А в підсумку наші хлопці гинуть кожен день", – сказав Небоженко.

відео дня

Політолог зазначає, що зараз відбуваються переговори між Заходом і російськими елітами.

"Все можна було б дуже швидко зупинити, якби російські еліти погодилися на умови заходу. Мовляв, влада і гроші залишаються нам, ми припиняємо війну і здаємо вам Путіна (живого або мертвого – як хочете). Такі переговори йдуть, і Пригожин про це знає. І він напевно не раз про це говорив Путіну, а той все не вірить", – зазначив Небоженко.

Хто такий Віктор Небоженко

Віктор Сергійович Небоженко (нар. 14 лютого 1953, Жмеринка) – український політолог, соціолог. Директор соціологічної служби "Український барометр". Кандидат філософських наук, пише Вікіпедія.

Працював в Інституті філософії Академії наук України, Інституті соціології Академії наук України.

У 1994-му брав участь в першій президентській кампанії екс-прем'єр-міністра України Леоніда Кучми.

З 2003-го – керівник соціологічної служби Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України, директор Соціологічної служби "Український барометр".

Чи можуть Путіна усунути в РФ

Раніше координатор політичного центру Легіону "Свобода Росії", ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов зазначав, що звільнення ЗСУ тимчасово окупованого країною-агресором РФ півострова Крим стане каталізатором обвалення путінського режиму.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не розуміє, що відбувається у нього в країні. Він не володіє навіть інформацією, яка стосується війни в Україні. Путін є лише номінально президентом, але фактично вже не керує Росією.

Нагадаємо, раніше політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко зазначав, що оточення Путіна і генерали РФ навмисно створюють труднощі главі Кремля, тому що вони незадоволені тим, що його рішення щодо повномасштабної війни проти України завели Росію у глухий кут. Саме тому власник ПВК "Вагнера" Пригожин під час військового заколоту зміг провести вагнерівців майже до Москви й зупинитися лише за 200 км від неї.

Також політолог і соціолог Віктор Небоженко зазначав, що Путіна можуть миттєво викинути з президентського крісла РФ. Він досі керує Росією тільки тому, що йому поки що не знайшли заміну. Глава Кремля буде дуже швидко усунений, як тільки буде знайдена форма усунення і наступник.

Читайте також:

новини Росії війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Віктор Небоженко
Реклама

Головне за день

"РФ заслуговує на поразку і трибунал": Зеленський відреагував на теракт у Краматорську

"РФ заслуговує на поразку і трибунал": Зеленський відреагував на теракт у Краматорську

23:55 Україна
Війна в Україні зупиниться, коли еліти РФ погодяться на умови Заходу – Небоженко

Війна в Україні зупиниться, коли еліти РФ погодяться на умови Заходу – Небоженко

23:13 Україна
"Там було велике скупчення людей": росіяни вдарили по центру Краматорська

"Там було велике скупчення людей": росіяни вдарили по центру Краматорська

21:03 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:57

Як правильно носити оверсайз футболку: трендові ідеї 2023

23:55

"РФ заслуговує на поразку і трибунал": Зеленський відреагував на теракт у Краматорську

23:16

"Залишився останній аргумент": Кулеба розповів, як Путін може шантажувати Захід

23:13

Війна в Україні зупиниться, коли еліти РФ погодяться на умови Заходу – Небоженко

22:58

Гороскоп на липень 2023 для Левів: розставання, затримка в грошах і великі витратиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:52

Народжувати буде в Еміратах: Ліндсі Лохан розсекретила стать своєї першої дитини

22:49

Рідкісне фото: Олена Кравець показала, як підросли її двійнята

22:22

В Україні повернули повірку лічильників газу: як не потрапити під штраф

22:16

Гороскоп на липень 2023 для Скорпіонів: доленосні події, удача та поїздкаВідео

Реклама
22:12

Як правильно – їхати автобусом чи на автобусі: Авраменко пояснив поширену дилемуВідео

21:37

Може не відповідати нормам: експерти запропонували перейменувати Запоріжжя

21:25

Будуть "купатися" в грошах: 5 знаків зодіаку будуть найбагатшими в 2024 році

21:03

"Там було велике скупчення людей": росіяни вдарили по центру Краматорська

20:56

Онкохвору Анастасію Заворотнюк внесли до чорного списку через борги

20:53

Російські окупанти зазнали серії провалів: у Генштабі ЗСУ розповіли про бої

20:34

Данілов спрогнозував нові бунти в РФ: "Буде не один сезон"

20:30

Кіркоров вирішив "підлизнути" Путіну з Лукашенком, але попався на незнанні мови

20:04

Раміна Есхакзай розкрила подробиці свого особистого життя

19:49

"Перші F-16 можемо отримати до кінця року": Єрмак розповів про "крила" для ЗСУ

19:46

Градом завалить всю Україну: синоптики розповів, де буде все плавати і бушувати шторм

Реклама
19:39

Навіщо 28 червня обов'язково прибирали у будинку: прикмети і заборони дня

19:20

Припинення виплати пенсій на картку: хто з українців під загрозою

19:20

Для чого Пригожину ЛукашенкоПогляд

19:17

"Паркан є, ставте намети": Лукашенко розповів про табори для "вагнерівців"

19:02

Одяг буде бездоганно чистим: 5 найкращих способів, як прибрати білі розводи після прання

18:30

Ексчоловік Спірс відповів на звинувачення в тому, що він тягне з неї аліменти

18:08

Дівчина показала, як за 1 хвилину почистити каструлю молодої картоплі

18:04

Герою назавжди 20 років: війна забрала молодого захисника зі Львівщини

17:50

Над смішним ім'ям собаки регоче вся пивна: чоловік став зіркою паба

17:43

"Чорненька з НеАнгелів" втекла до РФ у пошуках кращого життя - ЗМІ

17:32

Що станеться з людиною, якщо кожен день їсти полуницю

17:22

Більше, ніж РФ захопила за зиму: ЗСУ звільнили 300 кв. км територій за місяць – Воллес

17:19

Кулінарна хитрість: в якому порядку тушкувати овочі, щоб не вийшла розмазня

17:05

Впораються із загадкою лише одиниці: потрібно знайти трьох поросят без капелюшків

16:57

Юна дружина Остапчука показала, як романтично проводить з ним час

16:48

"Скоро результати всіх порадують": у ЗСУ заінтригували анонсом нових бойових успіхів

16:45

Чмерковський плакав: дружина танцюриста показала свої пологиВідео

16:40

Росію "зачистять" від ядерної зброї: експерт про сценарій початку РФ атомної війни

16:24

Передадуть "безцінний досвід": Лукашенко зрадів "вагнерівцям" у Білорусі

16:10

Оптична ілюзія, що зачаровує: потрібно знайти милу панду

Реклама
16:08

Експерт з прибирання показала, як просто зібрати шерсть тварин з речей і меблівВідео

16:07

Російський пропутінський фігурист показав свої тренування без ніг

16:05

Ексдепутат Держдуми пояснив, коли ополченці з РДК і Легіону підуть на МосквуВідео

16:00

Потужна інтуїція: три знаки зодіаку з екстрасенсорними здібностями

15:45

"Це неминуче": Гостюхін втратив сестру з України, але знову підтримав війну

15:29

Коли найкраще пити молоко: відомості про біле частування здивують

15:24

Російський співак спалив паспорт РФ і попросився в УкраїнуВідео

15:18

Погрози ударів РФ по країнах НАТО: ексдепутат Держдуми пояснив шантаж ПутінаВідео

15:09

Як швидко почистити картоплю від бруду: хитрощі, які полегшать вам життя

14:56

"Путін не впорався": генерали РФ навмисно дозволили Пригожину йти на Москву – Небоженко

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти