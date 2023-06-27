Війна в Україні зупиниться, коли еліти РФ погодяться на умови Заходу – Небоженко

Захід хоче, щоб Росія припинила війну проти України і російські еліти видали Путіна живого чи мертвого.

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Еліта Росії хоче залишити путінський режим без Путіна, зазначає Небоженко/ колаж: Главред, фото: 36 ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, Главред

Російські еліти хочуть не допустити виникнення війни всередині країни-агресорки Росії і розпаду РФ. Їхня головна мета зараз – усунути російського диктатора Володимира Путіна.

Війна РФ проти України могла б дуже швидко завершитися, якби російські еліти погодилися на умови Заходу. Про це сказав політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко в інтерв’ю Главреду.

"Так чи інакше, еліта зробить все, щоб утримати РФ без війни і без розпаду. Ніякої громадянської війни вони не бояться. Найголовніше, про що зараз думає еліта Росії – хоче залишити путінський режим без Путіна. Ось так вони хочуть, а Сполучені Штати кажуть, мовляв, ну, тоді давайте спочатку розпрощаємося з ядерною зброєю і припинимо війну. А в підсумку наші хлопці гинуть кожен день", – сказав Небоженко.

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Політолог зазначає, що зараз відбуваються переговори між Заходом і російськими елітами.

"Все можна було б дуже швидко зупинити, якби російські еліти погодилися на умови заходу. Мовляв, влада і гроші залишаються нам, ми припиняємо війну і здаємо вам Путіна (живого або мертвого – як хочете). Такі переговори йдуть, і Пригожин про це знає. І він напевно не раз про це говорив Путіну, а той все не вірить", – зазначив Небоженко.

Хто такий Віктор Небоженко Віктор Сергійович Небоженко (нар. 14 лютого 1953, Жмеринка) – український політолог, соціолог. Директор соціологічної служби "Український барометр". Кандидат філософських наук, пише Вікіпедія. Працював в Інституті філософії Академії наук України, Інституті соціології Академії наук України. У 1994-му брав участь в першій президентській кампанії екс-прем'єр-міністра України Леоніда Кучми. З 2003-го – керівник соціологічної служби Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України, директор Соціологічної служби "Український барометр".

Чи можуть Путіна усунути в РФ

Раніше координатор політичного центру Легіону "Свобода Росії", ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов зазначав, що звільнення ЗСУ тимчасово окупованого країною-агресором РФ півострова Крим стане каталізатором обвалення путінського режиму.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не розуміє, що відбувається у нього в країні. Він не володіє навіть інформацією, яка стосується війни в Україні. Путін є лише номінально президентом, але фактично вже не керує Росією.

Нагадаємо, раніше політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко зазначав, що оточення Путіна і генерали РФ навмисно створюють труднощі главі Кремля, тому що вони незадоволені тим, що його рішення щодо повномасштабної війни проти України завели Росію у глухий кут. Саме тому власник ПВК "Вагнера" Пригожин під час військового заколоту зміг провести вагнерівців майже до Москви й зупинитися лише за 200 км від неї.

Також політолог і соціолог Віктор Небоженко зазначав, що Путіна можуть миттєво викинути з президентського крісла РФ. Він досі керує Росією тільки тому, що йому поки що не знайшли заміну. Глава Кремля буде дуже швидко усунений, як тільки буде знайдена форма усунення і наступник.

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