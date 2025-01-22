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Змінює суть війни: міністр Естонії сказав, що показало головну слабкість Путіна

Марія Николишин
22 січня 2025, 16:47
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Розташування військ КНДР в Європі – стратегічна помилка.
Змінює суть війни: міністр Естонії сказав, що показало головну слабкість Путіна
Названо слабкість Путіна / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Головне із заяви очільника МЗС Естонії:

  • Сили КНДР наблизились до кордонів НАТО
  • Це вказує на слабкість Путіна
  • Участь військ КНДР у війні має привернути увагу США та Європи

Північна Корея відправляє на війну проти України свої війська, чим допомагає країні-агресору Росії. Така залученість насторожує, адже сили КНДР наблизились до кордонів НАТО. Про це заявив очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна в коментарі 24 Каналу.

За його словами, Північна Корея активно підтримує Росію, зокрема й боєприпасами та технікою. Це показує слабкість Путіна – фактично у нього закінчуються ресурси.

відео дня

Він наголосив, що розташування військ КНДР в Європі – це була стратегічна помилка, адже демонструє те, що це не лише проблема України й Росії, а глобальна загроза.

"Якщо вперше в історії привезти активні війська Північної Кореї до Європи усього за кілька сотень кілометрів від кордону НАТО та ЄС, це змінює суть цього конфлікту та цієї агресії", – сказав очільник МЗС Естонії.

Він також зауважив, що кількість військових не дуже велика, але сам факт, що Північна Корея офіційно бере участь у боях на боці Росії, має привернути увагу США та Європи.

"Співпраця Росії та Північної Кореї змінює суть російсько-української війни. Стає зрозуміло, що конфлікт набагато глобальніший", - підкреслив Маргус Тсахкна.

Змінює суть війни: міністр Естонії сказав, що показало головну слабкість Путіна
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь військ КНДР у війні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Високопоставлений чиновник оборонного відомства США повідомив, що КНДР готується відправити протягом наступних двох місяців до Росії підкріплення із нових північнокорейських військових.

У звіті аналітиків Інституту вивчення війни повідомляється, що весь північнокорейський контингент, що налічує близько 12 тисяч військовослужбовців, які перебувають у Курській області, може бути вбитий або поранений у боях до середини квітня 2025 року, якщо війська КНДР і далі зазнаватимуть поточних високих втрат.

Крім того, втрати серед північнокорейських військових, які беруть участь у бойових діях у Курській області, продовжують зростати. Загальні втрати КНДР становлять близько 3 тисяч осіб.

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Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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