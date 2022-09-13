У РФ недостатньо сил, щоб утримати Крим – генерал Романенко/ УНІАН, Главред

Зараз практично усі військові сили РФ проходять через Крим транзитом і їх кидають на південь та схід України. На самому окупованому Росією півострові сили окупантів не затримуються.

Тому нині російські сили, які перебувають у Криму, недостатні для утримання півострова. Про це сказав генерал-лейтенант запасу та ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в інтерв’ю Главреду.

"Так, РФ формує батальйони, але їхня якість не найкраща. От і резервний танковий 3-й армійський корпус, в який ледве нашкребли 15 тисяч солдатів замість 25 тисяч – Росія не знає, які дірки ним закривати. Усе це багато про що говорить", – зазначає Романенко.

У відповідь на питання, чи зіграє Україні на руку розташування Кримського півострова, який з’єднаний з РФ лише Кримським мостом, генерал-лейтенант запасу наголосив, що це залежатиме від правильності використання нашою державою цієї особливості.

Також Романенко зазначив, що в питанні звільнення Криму і повернення його Україні наша держава повинна керуватися виключно своїми інтересами. Ми сподіваємося на союзників і вдячні їм, проте інтереси українців і союзників по низці питань не збігаються. А в України є власні погляди на своє майбутнє, тому вона дотримуватиметься їх.

"У 2014 році наші союзники пропонували Україні варіант, навіть чинили тиск на наше керівництво – щоб ми не чинили опір спробам Росії взяти Крим, нам обіцяли все залагодити, аби не розгорілася якась велика війна. Але ми вже бачимо, до чого це призвело: спочатку росіяни почали воювати на сході, потім заморозили конфлікт, наскільки могли, за цей час зібрали сили і через вісім років повторили все більш масштабно", – сказав генерал-лейтенант запасу.

Звільнення Криму

Раніше генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначав, що звільнення тимчасово окупованого Кримського півострова залежатиме від того, наскільки енергійно і масовано Захід надаватиме нам допомогу. Він наголосив, що рано чи пізно Україна поверне собі Крим.

Радник глави ОП Михайло Подоляк раніше розповідав, що в анексований Росією Крим повертаються протестні настрої. Крім того, багато українців, які вимушено перебувають в окупації, починають надавати інформацію українській владі. Він наголосив, що Крим буде ключовим елементом деблокади українських територій, оскільки РФ перетворила півострів на військову базу, з якої окупантам йде військова техніка.

Екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес заявляв, що війна Росії проти України може закінчитися прямою військовою перемогою Києва, а ЗСУ мають всі шанси звільнити захоплений Крим. Окупанти РФ практично вичерпали можливості для наступу.

Читайте також: