Захід не допустить поразки України у війні: генерал-лейтенант ЗСУ назвав причину

Ігор Романенко спрогнозував підсумки війни / Фото УНІАН

Захід не допустить поразки України у війні з Росією, заявив генерал-лейтенантом запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

"Думаю, що не допустять (поразки України, - ред.)" - підкреслив він в ході чату в Главреді.

При цьому військовий експерт упевнений в тому, що питання тут не тільки в грошах, хоча і це дуже важливо.

"На Заході розуміють, що поразка України призвела б до дуже тяжких наслідків для них самих. Тому - не допустять", - додав Романенко.

Нагадаємо, раніше радник ОП Олексій Арестович заявив про те, що Володимир Путін почав готуватися до війни ще в лютому минулого року. До цього його підштовхнув арешт кума - Віктора Медведчука.

Він переконаний, що саме справа Медведчука стала формальним приводом для початку повномасштабного вторгнення, ця війна була практично неминучою.

Як заявляв секретар РНБО України Олексій Данилов, українська влада готувалися до повномасштабної війни з Росією, а населення оберігали від масової паніки.

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