"Бавовна" на базах у Севастополі розвіє міф про "неприступну фортецю" РФ - Романенко

Вибухи в Новофедорівці / скріншот

Збройні сили України вже завдають ударів по корабельному складу окупантів у захопленому Криму.

Про це генерал-лейтенантом запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявив в ході чату в Главреді.

Він також нагадав про те, що раніше ЗСУ потопили флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер "Москва".

На думку співрозмовника, це є відповіддю на заяви рашистів про те, що Крим нібито є "неприступною фортецею".

"Також є перспектива удару по севастопольській базі. Якщо буде завдано серйозної шкоди військово-морській базі в Севастополі, ми відразу отримаємо відповідь з приводу "непотоплюваного авіаносця". А якщо провести ще ряд дій за допомогою "Бавовнятка" по деяким іншим військовим об'єктам в Криму, це буде відповіддю на слова про "неприступну фортецю", - додав Романенко.

Удари по окупантам у Криму

Нагадаємо, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.

Відзначається, що після серії вибухів в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа.

При цьому, уточнюється, що всього їх нарахували близько десяти.

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