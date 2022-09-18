Командування втекло, постачання перебите: Романенко описав катастрофу РФ на півдні

В окупантів непроста ситуація на Херсонщині, каже Ігор Романенко / УНІАН, Главред

Угруповання РФ на правому березі Херсонської області налічує близько 25 тисяч осіб, на лівому березі у противника теж серйозні сили, заявив генерал-лейтенантом запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Як підкреслив він в ході чату в Главреді, на Правобережжі Херсонщини ЗСУ завдають ударів не тільки по логістичних ланцюжках і складах противника, але і по пунктах управління, в результаті чого порушується система управління.

За словами експерта, старше керівництво російського угруповання військ просто втекло з правого берега Херсона. І це розуміє і офіцерський склад, і солдати.

"Крім того, російські військовослужбовці бачать, що у них перебиті всі лінії постачання. Всі переправи через річки – що поромні, що понтонні - виявилися неефективні. Відповідно, в разі чого у російських військових просто не буде ніяких можливостей врятуватися. Тому в Херсонській області йдуть настільки активні закупівлі і заготівля будь-яких плавзасобів", - уточнив він.

Таким чином, російський солдат на Херсонщині думає не про те, як відстоювати займані позиції до останнього патрона, а про те, як врятуватися.

"Так що, незважаючи на те, що, з військової точки зору, російські війська могли б довго утримувати правий берег Херсонської області і боротися, їм це навряд чи вдасться, враховуючи їх низьку мотивацію", - вважає співрозмовник.

На його думку, для успішного наступу на Херсонщині ЗСУ необхідні броньовані машини, вони повинні супроводжуватися танками і авіацією.

"Макрон відверто заявив, що існує негласна домовленість про те, щоб не давати Україні танки і літаки", - нагадав він.

"Тому виконувати завдання і протистояти Росії зі старою радянською технікою, яка ще до того ж в набагато меншій кількості, ніж вона є у росіян – це дуже серйозний виклик. Однак для нас це національно-визвольна боротьба, і іншого підходу з нашого боку немає і бути не може. Нам потрібно вистояти, перемогти противника і звільнити наші окуповані території тими можливостями, що є. Всі затримки з поставками допомоги з боку західних союзників для нас обертаються втратами", - додав Романенко.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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