'Війна в Україні триватиме роками': у Зеленського вказали на важливий нюанс

РФ потрібно примусити завершити війну військовими, економічними та дипломатичними кроками.

https://glavred.net/ukraine/voyna-v-ukraine-budet-dlitsya-godami-u-zelenskogo-ukazali-na-vazhnyy-nyuans-10601726.html Посилання скопійоване

Війна в Україні може тривати роками / Колаж: Главред, фото: 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка, Сухопутні війська ЗС України

Війна в Україні може тривати довгими роками. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.

Він зазначив, що РФ не хоче повертати окуповані території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Путін веде класичну імперіалістичну війну, яка має на меті знищення українського народу.

"Якщо росіяни залишаться на цих територіях, то ми матимемо продовження війни на довгі роки. Все тому, що країна-агресорка може існувати лише у стані війни. Основним опонентом для неї завжди буде Україна", – сказав Подоляк. відео дня

Радник керівника ОП зазначив, що лише один спосіб припинення війни - змусити РФ зрозуміти, що вона ніколи не зможе перемогти. Для цього необхідні військовий, економічний та дипломатичний примуси.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Завершення війни в Україні - прогнози експертів

Нагадаємо, війна в Україні навряд чи закінчиться найближчими роками, вважає заступник командира батальйону 47-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ Магура Олександр Геній Ширшин. За його словами, через півроку-рік завершення війни неможливе.

Також міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує, що війна між Росією та Україною буде тривалою і затяжною, ймовірно, до 2025 року. Аналітики вважають, що жодна зі сторін не зможе отримати вирішальну перевагу, і війна може завершитися "заморожуванням" без значних поступок з боку сторін.

Як повідомляв Главред, військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник зазначив, що війна між Росією і Україною може затягнутися, особливо якщо почнуться переговори. Найкращий шанс на перемогу для України виникне тільки в разі розпаду Росії, але цей сценарій малоймовірний.

Що відомо про план перемоги Зеленського / Інфографіка Главреда

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський має представити під час візиту у США Джо Байдену й іншим світовим лідерам.

За даними The Times він насамперед передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа. Водночас як пише CNN з посиланням на коментар президента Зеленського, у плані перемоги є чотири базові пункти і один додатковий — на період після війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред