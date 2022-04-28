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"Війна проти України - тільки початок": Зеленський назвав фінальну мету РФ

28 квітня 2022, 17:33

Війна Росії проти України має далекосяжну мету.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський назвав фінальну мету війни, розв'язану РФ проти України.

Як написав він у своєму Telegram, Росія не зупиниться на Україні. Це розуміє весь цивілізований світ, тому і допомагає нам боротися з окупантами.

При цьому у своєму повідомленні глава держави звернув увагу на існування загрози безпеці.

"У вільному світі вже майже не залишилося тих, хто не розумів би, що війна Росії проти України - це тільки початок. Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення території України, а розчленування всього центру і сходу Європи і глобальний удар по демократії", - написав він.

Зеленський додав, що вільний світ має право на самозахист, саме тому допомагатиме Україні ще більше.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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Володимир Зеленський війна Росії та України
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