"Війна не закінчиться, вона спалахне знову": експерт - про те, до чого ведуть бойові дії

Олександр Сотник вважає, що війна буде закінчена лише в той момент, коли народ відчує, що справедливість досягнута.

https://glavred.net/ukraine/voyna-ne-zakonchitsya-ona-vspyhnet-snova-ekspert-o-tom-k-chemu-vedut-boevye-deystviya-10623731.html Посилання скопійоване

Після заморозки війна спалахне знову / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Главред

Війна в Україні може закінчитися заморожуванням бойових дій. Водночас не варто розраховувати на те, що мир прийде назавжди. Адже рано чи пізно війна спалахне знову. Про це під час чату на Главреді заявив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Якщо буде заморозка, війна однозначно спалахне знову. У мене немає конкретної відповіді на це питання, з термінами, оскільки дуже багатьох складових ми не знаємо, тому що йде війна, коли ніхто не розповість, яка насправді ситуація. Якісь фрагменти мені вдається помітити, зрозуміти й осмислити, але цього недостатньо, щоб відповісти на настільки всеосяжне питання", - сказав Сотник.

Водночас він вважає, що в найближчому майбутньому війна не закінчиться.

"Як я вже говорив, війна закінчується спочатку в душі, серці та голові. Вона не закінчиться за бажанням Трампа, Путіна або Зеленського. Вона закінчиться у зв'язку із задоволенням народу, який визнає, що справедливість досягнута. Але цього я поки що не спостерігаю і не думаю, що в осяжному майбутньому ця справедливість буде досягнута", - додав він.

Дивіться відео з чатом Олександра Сотника на Главреді:

Сценарії закінчення війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський поступово змінює акценти у своїй позиції щодо завершення війни з Росією, натякаючи, що Україна може зосередитися на вступі до НАТО, навіть якщо це вимагатиме тимчасового припинення боротьби за повернення окупованих територій. Однак, як зазначає The Wall Street Journal, перед Києвом стоять дві значні перепони. Перша - невисокі шанси на швидке приєднання до Альянсу. Друга - небажання російського президента Володимира Путіна обговорювати будь-які умови мирного врегулювання.

Зеленський також висловив сподівання, що війна може завершитися 2025 року, але наголосив, що це залежить не лише від України, а й від позицій інших світових лідерів.

У цьому контексті колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала розглянути дипломатичні шляхи для завершення війни. В ефірі німецького телеканалу ZDF вона наголосила, що недопущення перемоги Росії є важливим не лише для України, а й для світового порядку.

Інші новини:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я - Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред