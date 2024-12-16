'РФ накопичує, наступний тиждень буде переломним': військовий - про бої за Покровськ

Головне із заяви військового:
- Наступний тиждень буде переломним для Покровська
- РФ накопичує резерви для штурму
- ЗСУ не змогли успішно контратакувати у населеному пункті Шевченко
Російські окупанти намагаються захопити Покровськ і накопичують свої сили на цьому напрямку. Наступний тиждень стане переломним. Про це заявив український військовий з позивним "Мучной".
Ситуація на Покровському напрямку загострюється щодня. Українські захисники намагалися контратакувати у населеному пункті Шевченко, але росіянам вдалося втриматись на ключових позиціях. Саме з цих точок вони будуть йти в атаку найближчими днями.
"Також росіяни мали успіх південніше, взявши під контроль південну частину н.п. Даченське, та змогли потіснити нас північніше. Цей тиждень буде переломним, нам залишається тільки триматися та діяти повідомляючи, бо деякі фланги забувають маячити!" – зазначив він.
Ситуація на Покровському напрямку - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що стали відомі щоденні втрати на Покровському напрямку. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський акцентував на тому, що Покровський напрямок вже кілька місяців залишається одним з найскладніших. Командування прораховує та готується до всіх можливих варіантів.
Росіяни увійшли важливий населений пункт перед Покровськом. Обстановка на ділянці Шевченко - Новотроїцьке дуже важка. Ворог кидає в штурм багато піхоти групами по 5-15 окупантів. Росіяни просуваються ярами, балками вздовж залізниці та проходять важкопрохідними місцями.
Стало відомо, що придумав Сирський на Покровському напрямку. Головнокомандувач Збройних сил оцінив бойову ситуацію та дав відповідні розпорядження для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів на фронті.
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