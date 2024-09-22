УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Удари далекобійною зброєю по РФ: чому насправді Захід відтягує рішення

Юлія Закрепа
22 вересня 2024, 16:11
129
ATACMS з касетними боєголовками здатні завдати серйозної шкоди російським територіям.
Удари далекобійною зброєю по РФ: чому насправді Захід відтягує рішення
Для чого ЗСУ дозвіл США на далекобійну удари / Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Army

Директор із військових наук Королівського інституту об’єднаних служб Метью Севілл заявив, що вплив далекобійних ударів на війну може бути "обмеженим", але це не означає, що ракети не приносять користі Україні.

Це все вказує на ризикованість риторики президента Володимира Зеленського щодо західних союзників і критики їхніх обмежень на використання далекобійної зброї. Хоча така позиція може бути сприйнята як звинувачення у боягузтві, успішна реалізація цієї стратегії може принести Україні значні політичні дивіденди, пише CNN.

Серед експертів існують різні думки щодо реальної ефективності далекобійних ракет. Згідно з даними розвідки США, приблизно 90% російських літаків, які запускають численні керовані авіаційні бомби (КАБ), розташовані на відстані понад 300 кілометрів від кордону України, що виходить за межі дії ракет ATACMS. Нещодавно Росія також перемістила літаки з двох баз ближче до кордону далі на схід, що може зменшити їхню вразливість.

відео дня

Севілл вважає, що багато цілей, можливо, були переміщені вглиб території Росії, що обмежує вплив українських далекобійних ударів. Однак ракети, такі як Storm Shadow, все ще можуть виявитися ефективними для ураження військових штабів та складів боєприпасів, які залишаються в досяжності. Наприклад, аеродромам, і за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), 15 російських аеродромів потрапляють у радіус дії цих ракет.

Що відомо про CNN?

CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

Експерт Джордж Баррос зазначає, що навіть публічні дебати на тему використання далекобійної зброї вже змусили Росію перемістити свої літаки далі від кордону, що може зменшити кількість бомбардувань і надати Збройним Силам України цінний час для підготовки до можливих атак. Він підкреслює, що дозволивши удари по російських позиціях у радіусі 300 кілометрів, союзники змусили Росію переосмислити ризики, пов’язані з перекиданням військ і техніки.

Удари далекобійною зброєю по РФ: чому насправді Захід відтягує рішення
Що відомо про ATACMS / Інфографіка: Главреда

Баррос також виявив принаймні 200 потенційних цілей у межах дії ATACMS, включаючи військові частини, склади пального, зброї та навіть штаби російських військових округів. Севілл вважає, що ATACMS можуть серйозно пошкодити російські радари та системи протиповітряної оборони. Якщо вдасться "пробити дірку" в цих системах, українські безпілотники зможуть ефективніше діяти вглибині російської території.

Крім того, радіус дії ракет може бути розширено, якщо їх запускати з українських позицій у Курській області. Це відкриває нові можливості для стратегічних ударів по російських військах та інфраструктурі, підвищуючи шанси України на успішні контратаки та відновлення своїх територій.

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Нагадаємо, що генерал США розкрив, коли Україна отримає дозвіл на удари вглиб РФ. Петреус заявив, що можливо США оголосять про нього найближчим часом, однак в Росії досі залишається велика кількість цілей, по яких наша країна може завдавати ударів.

Військовослужбовець розкрив, як ЗСУ планують удари по РФ. Іван Тимочко розповів, якщо будуть дозволи на застосування зброї наших союзників, тоді, звичайно, що масштабування планів збільшиться.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини США новини України ATACMS
Реклама

Головне за день

Кидають у бій "вагнерів" і зеків: РФ на важливому напрямку перейшла в оборону

Кидають у бій "вагнерів" і зеків: РФ на важливому напрямку перейшла в оборону

17:16 Україна
Чого чекати, якщо Байден відмовиться від плану перемоги: Зеленський назвав сценарій

Чого чекати, якщо Байден відмовиться від плану перемоги: Зеленський назвав сценарій

16:15 Політика
Удари далекобійною зброєю по РФ: чому насправді Захід відтягує рішення

Удари далекобійною зброєю по РФ: чому насправді Захід відтягує рішення

16:11 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Прийде сильне похолодання: синоптик назвала дату повернення дощів 83123

Прийде сильне похолодання: синоптик назвала дату повернення дощів

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти дівчину 23531

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти дівчину

України вже не буде : у ФРН зробили гучну заяву щодо підтримки Києва 14138

"України вже не буде": у ФРН зробили гучну заяву щодо підтримки Києва

Досвідчені гурмани кладуть секретну добавку: як засолити огірки, щоб хрустіли 3915

Досвідчені гурмани кладуть секретну добавку: як засолити огірки, щоб хрустіли

Останні новини

17:34

Війна не закінчується: як довго РФ зможе йти в наступ

17:16

Кидають у бій "вагнерів" і зеків: РФ на важливому напрямку перейшла в оборону

17:06

3 суворі заборони, які не можна порушувати: суворі прикмети 23 вересня

16:16

Що не можна робити за столом у казахів: цікаві традиції найгостиннішого народу

16:15

Чого чекати, якщо Байден відмовиться від плану перемоги: Зеленський назвав сценарій

Території з особливим статусом та тривалі переговори: Валерій Клочок - про мирні ініціативи ЗаходуТериторії з особливим статусом та тривалі переговори: Валерій Клочок - про мирні ініціативи Заходу
16:11

Удари далекобійною зброєю по РФ: чому насправді Захід відтягує рішення

15:57

Підтримка щодо вступу в ЄС: у Польщі заговорили про "вимоги" для України

15:45

Загроза наступу на Дніпро: чи може РФ прорвати оборону - експерт

15:23

Росіяни знищують КАБами власну територію: в ЗСУ назвали мотиви окупантів

Реклама
15:18

Два тижні на візит до ТЦК: хто першим отримає повістку через Укрпошту

14:55

Український ексфутболіст Тимощук потрапив у новий антиукраїнський скандал

14:43

Гороскоп Таро на тиждень з 23 по 29 вересня: Овнам - сюрприз, Тельцю - зустріч

14:30

Гороскоп на завтра 23 вересня: Козерогам - неймовірна удача, Ракам - велике навантаженя

14:10

Ядерна тріада Росії дала тріщину: Україна завдала потужних ударів по 2 напрямках

13:55

"Світло буде по 4-5 годин на добу": українців попереджають про відключення АЕС

13:52

Росія під час обстрілів вдарила по підстанціях і шахті у трьох областях: чи будуть відключення

13:47

"Спорт - поза політикою": Подкопаєва зробила гучну заяву

13:15

Досвідчені господині ніколи не викидають яєчну шкаралупу: для чого її зберігаютьВідео

12:59

ЗСУ могли атакувати військову базу в Торопці новою українською зброєюВідео

12:55

Експерт: Удари СБУ по стратегічних ракетних складах РФ змінюють хід війни

Реклама
12:43

Фінансовий гороскоп на тиждень з 23 по 29 вересня: кому пощастить до кінця місяця

12:27

По машині російського командира та його заступника "прилетіло" дроном: подробиці

12:12

Рахунок на сотні: скільки авіабомб РФ випустила по Україні за тиждень - Зеленський

11:36

ISW: Іран не відправив Росії пускові до Fateh-36 заради більших поставок ракет

11:35

Церковне свято 23 вересня: що категорично заборонено робити у цей день

11:02

Експерти закликали припинити косити траву після певного періоду: що відомо

10:55

Знищення боєприпасів РФ: Плетенчук попередив про план росіян в Чорному та Азовському морях

10:43

Любовний гороскоп на тиждень з 23 по 29 вересня: Овну - занепокоєння, Леву - сильне почуття

10:25

Ядерна ракета "Сармат" вибухнула на полігоні в Росії: утворилась величезна вирва - OSINT

09:59

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 вересня: Левам - розбіжності, Риб підведе здоров'я

09:58

РФ прорвалась біля восьми населених пунктів на Донеччині: у DeepState розкрили загрози

09:37

Викликало землетруси до 3,5 бала: що зберігалось на підірваному складі у Торопці

09:22

Лорак із м'ясистими стегнами засвітила зайвогоВідео

09:19

Понад 80 цілей: РФ вдарила по Україні ракетами і дронами - що вдалось збити

08:53

ЗСУ стримують сильні наступи росіян: в ISW розкрили найбільш небезпечні напрямки

08:24

Протести в РФ не вщухають: у США розповіли, чому Кремль не оголошує мобілізацію

07:43

Кількість постраждалих зростає: нові деталі удару РФ по багатоповерхівці в ХарковіФото

06:24

Скільки російських складів здатна знищити Україна?Погляд

06:20

Знайти прибульця серед принцес за 5 секунд зможе лише геній: неймовірна загадка

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти дівчину

Реклама
04:10

Хто ви - харизматична людина чи одинак: дуже точний тест за картинкою

03:00

Домовленість з США про вступ в НАТО: експерт про додатковий пункт плану перемоги

02:26

Не лише F-16 та Mirage-2000: Україна може отримати два нові типи літаків - Умєров

01:30

Досвідчені гурмани кладуть секретну добавку: як засолити огірки, щоб хрустілиВідео

21 вересня, субота
23:34

Непотрібній Лоліті скасували черговий концерт

23:19

Палають авто, багато постраджалих і руйнувань: РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові

22:53

Київ накрив їдкий смог: столиця у ТОП-10 міст світу з найбруднішим повітрям

22:17

Зеленський пояснив, як Україна має перемогти й "коли завершиться війна"

21:46

В окупованому Криму неспокійно: Сімферополь і Севастополь сколихнули вибухиВідео

21:22

Удари українською зброєю: Зеленський про деталі атак на ракетні арсенали РФ

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти