Удари далекобійною зброєю по РФ: чому насправді Захід відтягує рішення

ATACMS з касетними боєголовками здатні завдати серйозної шкоди російським територіям.

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Для чого ЗСУ дозвіл США на далекобійну удари / Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Army

Директор із військових наук Королівського інституту об’єднаних служб Метью Севілл заявив, що вплив далекобійних ударів на війну може бути "обмеженим", але це не означає, що ракети не приносять користі Україні.

Це все вказує на ризикованість риторики президента Володимира Зеленського щодо західних союзників і критики їхніх обмежень на використання далекобійної зброї. Хоча така позиція може бути сприйнята як звинувачення у боягузтві, успішна реалізація цієї стратегії може принести Україні значні політичні дивіденди, пише CNN.

Серед експертів існують різні думки щодо реальної ефективності далекобійних ракет. Згідно з даними розвідки США, приблизно 90% російських літаків, які запускають численні керовані авіаційні бомби (КАБ), розташовані на відстані понад 300 кілометрів від кордону України, що виходить за межі дії ракет ATACMS. Нещодавно Росія також перемістила літаки з двох баз ближче до кордону далі на схід, що може зменшити їхню вразливість.

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Севілл вважає, що багато цілей, можливо, були переміщені вглиб території Росії, що обмежує вплив українських далекобійних ударів. Однак ракети, такі як Storm Shadow, все ще можуть виявитися ефективними для ураження військових штабів та складів боєприпасів, які залишаються в досяжності. Наприклад, аеродромам, і за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), 15 російських аеродромів потрапляють у радіус дії цих ракет.

Що відомо про CNN? CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

Експерт Джордж Баррос зазначає, що навіть публічні дебати на тему використання далекобійної зброї вже змусили Росію перемістити свої літаки далі від кордону, що може зменшити кількість бомбардувань і надати Збройним Силам України цінний час для підготовки до можливих атак. Він підкреслює, що дозволивши удари по російських позиціях у радіусі 300 кілометрів, союзники змусили Росію переосмислити ризики, пов’язані з перекиданням військ і техніки.

Що відомо про ATACMS / Інфографіка: Главреда

Баррос також виявив принаймні 200 потенційних цілей у межах дії ATACMS, включаючи військові частини, склади пального, зброї та навіть штаби російських військових округів. Севілл вважає, що ATACMS можуть серйозно пошкодити російські радари та системи протиповітряної оборони. Якщо вдасться "пробити дірку" в цих системах, українські безпілотники зможуть ефективніше діяти вглибині російської території.

Крім того, радіус дії ракет може бути розширено, якщо їх запускати з українських позицій у Курській області. Це відкриває нові можливості для стратегічних ударів по російських військах та інфраструктурі, підвищуючи шанси України на успішні контратаки та відновлення своїх територій.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Нагадаємо, що генерал США розкрив, коли Україна отримає дозвіл на удари вглиб РФ. Петреус заявив, що можливо США оголосять про нього найближчим часом, однак в Росії досі залишається велика кількість цілей, по яких наша країна може завдавати ударів.

Військовослужбовець розкрив, як ЗСУ планують удари по РФ. Іван Тимочко розповів, якщо будуть дозволи на застосування зброї наших союзників, тоді, звичайно, що масштабування планів збільшиться.

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