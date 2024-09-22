Кидають у бій 'вагнерів' і зеків: РФ на важливому напрямку перейшла в оборону

Підрозділи російських окупантів на півночі Харківської області втратили боєздатність.

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Сили РФ, які зайшли на Харківщину з травня, небоєздатні - Хартія / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Війська агресора Росії на півночі Харківської області перейшли до оборони. Сили, які перебували там із травня, втратили боєздатність. Щоб посилитися, окупанти перекидають туди бойовиків ПВК Вагнер і колишніх в'язнів. Про це заявив штаб-сержант служби зі зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія" (Національна гвардія) Кирило Дучко.

Як повідомляє ОТГ Харків, він розповів про те, що російські сили, які вторглися на північ Харківщини в травні цього року, вже небоєздатні.

"Тобто ті підрозділи РФ, які стояли перед нами з травня, вони - небоєздатні. І їм дають підкріплення з "Вагнера" і колишніх ув'язнених. Ми бачимо перегрупування і підкріплення", - зазначив Дучко. відео дня

Також він додав, що українські війська бачать рух окупантів і в будь-який момент готові дати відсіч.

"Ми розуміємо всі ризики, зважуємо всі "за" і "проти" і готові дати відсіч у будь-яку хвилину", - підкреслив штаб-сержант бригади Хартія.

Бої на півночі Харківської області - головні новини за темою:

Сили оборони України поліпшили своє становище у районі Липців і відрізали там окупантів від логістики, сказав представник оперативно-тактичного угруповання військ Харків Віталій Саранцев. Найскладніша ситуація - у Вовчанську, де ворог намагається досягти просування.

"Це можна розцінити як "закладку" на майбутнє - якщо, наприклад, ситуація різко зміниться і росіянам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України, а можна припустити й те, що РФ готує провокації на гідротехнічних спорудах, щоб надалі звинуватити Україну в екологічних та гуманітарних наслідках", - каже військовослужбовець.

Коротко про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Війська РФ можуть готувати нову провокацію на Харківському напрямку, повідомив Віталій Саранцев.

Зокрема, ворожі сили замінували дамби, які вони можуть планувати підірвати, щоб зупинити просування українських військ.

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