Війна могла закінчитися весною 2022 року: чому Київ відмовився від цього сценарію

Давид Арахамія розповів, що війна закінчилася б так швидко, якби Україна погодилася піти на одну умову росіян.

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Війна в Україні могла закінчитися ще навесні 2022 року / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних Військ ЗС України, скріншот з відео

Війна в Україні могла закінчитися ще навесні 2022 року. Однак тоді був дуже важливий нюанс, з яким був незгодний Київ. Про це заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Наталії Мосійчук.

Вся справа полягала в тому, що Україна повинна була погодитися на умову РФ визнати нейтральний статус і відмовитися від вступу в НАТО. Він додав, що "росіяни до останнього сподівалися, що дотиснуть нас до підписання такої угоди".

"Це була найбільша для них справа, вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати в НАТО... Фактично ключовий пункт був цей. Все інше там - косметичні, політичні приправки, типу денацифікація", - сказав Арахаія. відео дня

Українська сторона не пішла на такий крок, розуміючи, що довіри до Москви немає, як і не було гарантій безпеки. До того ж Україна була б змушена змінювати Конституцію країни.

"Ми ж не могли щось підписати, відійти, всі б там видихнули, а потім вони б зайшли більш підготовлені, тому що вони прийшли насправді непідготовлені", - додав Арахамія.

Переговори РФ і України

Нещодавно Путін поклянчив у України переговори. Шольц назвав йому дві умови завершення війни. Глава Кремля Володимир Путін повинен зробити чіткі кроки для завершення розв'язаної Росією війни проти України, сказав канцлер ФРН.

Пізніше на Заході заговорили про "мирні" переговори між Україною та РФ і заявили, що війна в Україні зайшла у фазу заморозки. У Словаччині вважають, що ситуація на фронті стала статичною, тому настав час для "мирного" вирішення.

Глава МЗС Литви заявив, що Україна може бути втягнута в мирні переговори. Він розуміє, що Київ ніколи не обере шлях домовленостей з терористами, але може виникнути ситуація, коли не буде вибору.

Стало відомо про те, що у США і Німеччини є план - Зеленського намагаються втягнути в переговори з РФ. Країни-союзники будуть використовувати військову допомогу, як важіль тиску на Україну, щоб Київ погодився сісти за стіл переговорів з РФ.

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