ЗСУ дійдуть до Джанкоя: полковник розказав сценарій просування в бік Криму

Українські військові після форсування Дніпра будуть рухатись у напрямку Криму.

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ЗСУ будуть просуватися у бік Криму після форсування Дніпра / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Українські військові з настанням холодів та морозів зможуть форсувати Дніпро в Херсонській області та потужно просунутись на Лівобережжі. Це дасть змогу дійти до Криму та перерізати "суходільний коридор" окупантів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

Він зазначив, що після форсування Дніпра та виходу до траси М-14 оптимальним буде просування у бік Скадовська, уздовж узбережжя Чорного моря, тримаючи напрямок у бік Криму на Армянськ.

"З правого боку, півдня (Чорне море), буде прикриватися фланг, а з іншого боку, зліва на північному заході, опиниться російська лінія бойового зіткнення. Атака буде навіть не фланговою, а фронтальною, що, як мінімум, удвічі зменшить довжину бойового зіткнення і прикриє флангові удари", - сказав Світан.

Після взяття Армянська українські військові будуть просуватися у напрямку Джанкоя. Саме там буде перерізаний "суходільний коридор", росіяни не зможуть використовувати залізницю, яка йде на Мелітополь, Армянськ та Севастополь.

Водночас Роман Світан переконаний, що українським військовим буде незручно просуватися у бік Мелітополя одразу після форсування Дніпра.

"Будь-який вихід на Мелітополь передбачає прикриття флангів, і чим глибше просування в бік міста, тим довше будуть фланги з обох боків. У такому випадку на 50 кілометрів просування буде 120 кілометрів фронту, які потрібно утримувати як з одного, так і з іншого флангу", - каже Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Дивіться інтерв'ю Романа Світана на Главреді:

Ситуація на лівому березі Херсонщини

Боєць ЗСУ повідомив про деталі наступу на лівому березі Дніпра. Він зазначив, що між двома берегами Дніпра вдалось налагодити "певні зв'язки", які допомагають утримувати плацдарми на лівобережжі Херсонщини. Однак російські сили продовжують систематично обстрілювати позиції Сил оборони на правому березі.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що росіяни виводять резерви із Запорізького напрямку і перекидають на лівобережжя Херсонщини. Таким чином ворог намагається зупинити просування українських військових.

Варто нагадати також про те, що в ГУР розкрили сценарій здачі РФ Лівобережжя. ЗСУ планують відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, розповіли в Генштабі.

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