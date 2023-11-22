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Будуть зміни: у ЗС України розповіли, чи скасують тривогу через МіГ

Ангеліна Підвисоцька
22 ноября 2023, 20:33
Юрій Ігнат розповів, що іноді в українських військових є інформація про те, злітає МіГ з ракетою чи ні.
Гнат, Мить
У ЗС України розповіли, чи скасують тривогу через МіГи / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, МО РФ

В Україні може змінитися система оповіщення населення про повітряну загрозу. Українцям будуть повідомлятися про те, у зв'язку з чим саме пов'язана тривога - ударні БПЛА, ракети, тактична авіація або РСЗВ. Про це в ефірі "Українське Радіо" заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Водночас він додав, що не варто очікувати зміни в схемі оповіщення населення.

"Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному Telegram-каналі. Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами, в який колір малювати карту - це буде прийнято на вищому рівні", - говорить Ігнат.

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Він зазначив, що у військових іноді є інформація про те, злітає МіГ з гіперзвуковою ракетою або без неї. Якщо такої інформації немає, то військові "не мають права" ризикувати.

Зліт МіГів

Нагадаємо, Юрій Ігнат повідомляв про те, що в Україні повітряні тривоги будуть довшими. Раніше МіГ-31к злітав приблизно на 20 хвилин. За цей час ворог відпрацьовував зліт і посадку. Однак останнім часом тривоги тривають по кілька годин.

Пізніше у Повітряних силах розповіли, чому затягнулася повітряна тривога. Виявилося, що російські окупанти почали проводити дозаправки МіГів прямо в повітрі.

Після цього президент України Володимир Зеленський на Ставці дав завдання військовим. Він дав доручення Міністерству оборони, Генштабу і Кабміну розв'язати питання з тим, щоб Вильоти російських літаків-носіїв ракет "Кинджалів" (Міг-31) не паралізували нашу країну на годинник.

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війна в Україні МиГ-31 вторгнення Росії
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