Будуть зміни: у ЗС України розповіли, чи скасують тривогу через МіГ

В Україні може змінитися система оповіщення населення про повітряну загрозу. Українцям будуть повідомлятися про те, у зв'язку з чим саме пов'язана тривога - ударні БПЛА, ракети, тактична авіація або РСЗВ. Про це в ефірі "Українське Радіо" заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Водночас він додав, що не варто очікувати зміни в схемі оповіщення населення.
"Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному Telegram-каналі. Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами, в який колір малювати карту - це буде прийнято на вищому рівні", - говорить Ігнат.видео дня
Він зазначив, що у військових іноді є інформація про те, злітає МіГ з гіперзвуковою ракетою або без неї. Якщо такої інформації немає, то військові "не мають права" ризикувати.
Зліт МіГів
Нагадаємо, Юрій Ігнат повідомляв про те, що в Україні повітряні тривоги будуть довшими. Раніше МіГ-31к злітав приблизно на 20 хвилин. За цей час ворог відпрацьовував зліт і посадку. Однак останнім часом тривоги тривають по кілька годин.
Пізніше у Повітряних силах розповіли, чому затягнулася повітряна тривога. Виявилося, що російські окупанти почали проводити дозаправки МіГів прямо в повітрі.
Після цього президент України Володимир Зеленський на Ставці дав завдання військовим. Він дав доручення Міністерству оборони, Генштабу і Кабміну розв'язати питання з тим, щоб Вильоти російських літаків-носіїв ракет "Кинджалів" (Міг-31) не паралізували нашу країну на годинник.
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