"Вовина тисяча" згорить через чотири місяці: нардеп розповів, як витратити бонус за вакцинацію

"Вовіна тисяча" - як отримати гроші за вакцинацію від коронавірусу / Фото facebook.com/ProtsyshynOfficial

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, як вакцинованим українцям видаватимуть тисячу гривень, яку пообіцяв президент Володимир Зеленський. У соцмережах ініціативу глави держави вже охрестили "вовиною тисячею".

За словами нардепа, терміни видачі коштів досить розмиті - з 19 грудня по кінець 2022 року. У 2021 році на ці потреби готові виділити лише три мільярди гривень. Які суми будуть передбачені в 2022 році (і чи будуть) - поки що невідомо, йдеться в Telegram-каналі нардепа.

Железняк уточнив, що буде спеціально відібраний список підприємств, яким можна буде платити "вовину тисячу" за цією програмою. Для отримання коштів українцям доведеться завести ще й спеціальну пластикову карту.

"Одночасно громадяни в Дії проходять верифікацію і отримують спеціальну банківську картку. Кабмін перераховує на цю картку гроші - заповітну 1000 грн. Хто отримав картку і гроші, використовує "велику однатищу" впродовж чотирьох місяців у списку зареєстрованих у програмі підприємств", - розповів нардеп.

Поки що програму планують запустити лише в додатку Дія.

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"Для тих, хто не хоче дружити з Дія щось подібне запустять з третього кварталу 2022 року", - резюмував нардеп.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив про те, що незабаром кожен українець, який отримав дві вакцини від COVID-19, зможе отримати тисячу гривень. Але це будуть не готівкові гроші, а своєрідний депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг.

У своєму зверненні глава держави підкреслив, що отримані гроші можна буде витратити на спорт, подорожі та відвідування культурних установ.

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