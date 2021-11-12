В Україні 800 тисяч людей купили фальшиві сертифікати про вакцинацію-дослідження

Сертифікат / facebook.com/UA.National.Police

Українці купили вже 800 тисяч підроблених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу COVID-19. Про це під час презентації дослідження "Вакцинація і громадяни. Жовтень"розповів виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

"На сьогодні 10% вакцинованих українців купили COVID-сертифікати. Про це свідчить наше дослідження. Якщо виходити з того, що у нас на сьогоднішній день приблизно вісім мільйонів вакцинованих, ми можемо сказати, що, за найоптимістичнішими цифрами, 800 тисяч підроблених сертифікатів є в державі", - сказав він/

Денисенко додав, що власне держава особливо з цим не воює, незважаючи на прийняття закону, який посилює покарання за такі дії.

"Ми можемо очікувати, що кількість підроблених сертифікатів у державі протягом наступних місяців перевалить за один мільйон", - підсумував він.



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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харкові 17-річний підліток "відзначився кмітливістю" - він розробив фейковий додаток "Дія" і навіть продавав підроблені е-документи.

На віддаленому сервері хлопець створив сайт, який з мобільного телефону виглядав як оригінальний додаток "Дія". Після отримання грошей юнак надавав користувачам посилання на свою розробку через бот в месенджері.