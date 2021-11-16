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Тисячу Зеленського отримають усі: у Слузі народу виправдалися за неточність

16 листопада 2021, 13:40

Нардеп Олександр Устенко дав уточнену інформацію щодо виплат.

вакцинація
Володимир Зеленський анонсував виплату тисячі гривень за вакцинацію / УНІАН

Президент Володимир Зеленський пообіцяв тисячу гривень всім щепленим двома дозами проти коронавірусу. Гроші отримають тільки ті українці, які вакцинуються після 19 грудня.

Про це заявив депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко в коментарі виданню "Весті".

"... мені вже не дадуть (тисячу гривень - Ред.), і моєму колезі не дадуть. Більшості не дадуть. Отримають тільки ті, хто вакцинується після 19 грудня",- пояснив нардеп.

читайте також"Кінець епохи бідності": мережа вибухнула мемами через "Вовину тисячі"Пізніше Устенко вибачився за неточність та заявив, що 1000 гривень таки отримають усі вакциновані.

Раніше прес-секретар президента Сергій Нікіфоров розповів, що ці гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити на певний перелік послуг.

За його словами, список сформували таким чином, щоб підтримати послуги, які, на думку влади, найбільше постраждали від пандемії коронавірусу і карантинних обмежень.

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Автор: Сергій Кущ
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Володимир Зеленський вакцинація від коронавірусу
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