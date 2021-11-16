"Кінець епохи бідності": Мережа вибухнула мемами через "Вовину тисячу"

Мережу наповнили меми через нову ініціативу президента / Facebook / ProtsyshynOfficial/

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що незабаром кожен українець, який отримав дві вакцини від COVID-19, зможе отримати тисячу гривень.

У своєму зверненні глава держави підкреслив, що отримані гроші пожно буде витратити на спорт, подорожі та відвідування культурних установ.

"Кожен, який отримав дві вакцини, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко і зручно - тобто через додаток Дія. За ці гроші можна буде придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або Виставковий центр або купити квитки для подорожей всередині країни", - сказав Зеленський.

За словами президента, програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд.грн. і стільки ж на початку 2022 року.

Зеленський уточнив, що громадяни, у яких немає смартфона і додатка Дія, в першу чергу літні люди, також зможуть отримати 1 тис.грн. Альтернативні методи отримання будуть оприлюднені найближчим часом.

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Зазначимо, що ініціатива глави держави викликала бурхливу реакцію в Мережі. Користувачі відреагував по-різному: комусь сподобалася ідея Зеленського, хтось сприйняв її скептично. При цьому вже з'явилася велика кількість мемів на тему "Вовиної тисячі".

У той же час деякі користувачі заглибилися в конспірологію. Час оголошення ініціативи про виплату вакцинованим збігся з публікацією звіту "вагнергейта". На їхню думку, це пов'язано з бажанням ОП перебити негативний для Зеленського інформаційний фон.

Інші звернули увагу, що початок виплат призначено на 19 грудня, коли традиційно Святий Миколай приносить свої подарунки.

Скептики ж додають, що для виплат по тисячі гривень у бюджеті все одно не вистачить грошей і ця ініціатива так і залишиться нереалізованою.

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Нагадаємо, раніше голова президентської фракції Слуга народу Давид Арахамія осоромився і став героєм мемів, назвавши актора Леонардо Ді Капріо автором відомої фрази українського філософа Григорія Сковороди - "Світ ловив мене, але не зловив".