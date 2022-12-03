Відновлення енергетики та заборона УПЦ МП: Зеленський провів важливе засідання Ставки

Зеленський провів важливе засідання Ставки / president.gov.ua

У суботу, 3 грудня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного Головнокомандувача.

Як повідомляє Офіс президента, на ньому розглянули ситуацію в енергетиці, а також заходи для заборони УПЦ МП. Також на засіданні обговорили ситуацію на фронті.

"Президент України Володимир Зеленський у суботу провів чергове засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Учасники заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті та протидію ворогу. Окремо проаналізували темпи відновлення пошкодженої військової техніки та забезпечення сил оборони озброєнням і боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

Крім того, було розглянуто перебіг відновлення енергетичної системи України та реалізацію заходів із забезпечення автономної роботи об’єктів критичної інфраструктури.

Повідомляється, що також обговорили продовження реалізації заходів із забезпечення духовної незалежності України.

Чим займається Ставка верховного Головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Заборона УПЦ МП в Україні

Рада національної безпеки і оборони 1 грудня доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

2 грудня заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Раніше Служба безпеки України під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ. У пресслужбі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" порушено кримінальне провадження.

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