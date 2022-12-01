'Буча скрізь': у Зеленського розкрили моторошні плани РФ щодо окупації України

Михайло Подоляк заявив, що РФ хотіла знищити уряд України / Офіс президента України, сайт Кремля

На початку повномасштабного вторгнення Росія планувала знищити уряд України та вбити десятки тисяч людей, а потім видати це за "визволення".

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Попередній аналіз документів "про початок СВО" говорить, що Росія планувала захопити Центральну Україну, знищити уряд, убити десятки тисяч людей", - написав радник глави ОП.

Він наголосив, що росіяни планували коїти по всій Україні такі злочини, які вони коїли у березні в Бучі. А сліди своїх злочинів загарбники хотіли спритно прибрати та медійно видати це за "визволення".

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Подоляк додав, що після перемоги України ці докази досліджуватиме міжнародний трибунал.

Нагадаємо, нещодавно політолог Володимир Фесенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається завершувати війну в Україні. Натомість глава Кремля хоче заморозити бойові дії і зберегти під своїм контролем якщо не всі, то більшу частину тимчасово окупованих територій. На Заході цей факт розуміють не всі. Саме тому там виступають за початок переговорів між Україною та РФ.

Раныше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дії російських військ роблять ідею будь-яких мирних переговорів з РФ просто абсурдною. Він наголосив, що подібні закиди Кремль використовє як димову завісу для продовження атак.

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