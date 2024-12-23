Увійшли з акаунту найвищого рівня: у ВР сказали, як РФ вкрала інформацію з держреєстрів

Під час кібератаки на держреєстри України росіяни видалили один із найзакритіших українських реєстрів. Стало відомо, чи вдасться відновити знищену інформацію.

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У Раді зробили заяву щодо кібератаки на держреєстри/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНІАН

Коротко:

У Раді сказали, яким чином росіяни могли здійснити кібератаку на держреєстри України

Бази даних вдалось зберегти, тому реєстри можна відновити, кажуть в ВР

Масштабна кібератака на державні реєстри Міністерства юстиції України могла відбутися як через фішинг, так і через підкуп працівників, які мали доступ до цих реєстрів.

Про це заявив голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, повідомляє "Радіо Свобода".

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Він зазначив, що проведена атака була добре підготовленою. Також відомо, що вхід відбувся із акаунту найвищого рівня.

За словами Федієнка, ворог для проведення такої атаки міг вербувати працівника установи. Крім цього, міг бути використаний багаторівневий механізм підкладання флешки, щоб вона прийшла в людини внутрішній периметр і була включена.

"Тут може бути фішинг комп’ютерів усіх працівників, які, можливо, працюють із закритим контуром, дистанційно, що в принципі заборонено. Тому це точно не Вася, Петя і хтось ще. Це чітко, круто спланована кібернетична атака, яку можливо було зробити з урахуванням достатньо системної організації", – розповів Федієнко.

Проте він зазначив, що, за його інформацією, бази даних вдалось зберегти, тому реєстри можна відновити.

"Якщо у них збереглися десь образи (архів даних – ред.), що, я сподіваюсь, є добре. Мені підтвердили цю інформацію з закритих джерел, я думаю, що тиждень-два – вони почнуть поступово-поступово відновлюватися", – наголосив Федієнко.

Росіяни видалили один із найзакритіших українських реєстрів

У той же час ексміністр юстиції України Денис Малюська зазначив, що видалення росіянами українських реєстрів не є серйозною проблемою, адже існують резервні копії. Тому, за його словами, найближчим часом усе буде відновлене. Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

"Абсолютна більшість інформації, про яку росіяни кажуть, що вкрали, і так знаходилася у вільному доступі. Єдиним винятком із цього правила була інформація з Державного реєстру актів цивільного стану – це один із найзакритіших реєстрів, де зберігається інформація, в якій, здавалося б, ніякої таємниці немає – що хтось народився або взяв шлюб", – зазначив Малюська.

Малюська додав, що це далеко не перший ресурс, який росіяни атакували від початку повномасштабного вторгнення. Водночас він звернув увагу, що, судячи з їхніх заяв, раніше вони фокусувалися на тому, щоб вкрасти інформацію, а під час минулої атаки вони інформацію не лише вкрали, а й знищили. Він зазначив, що це вказує на зміну поведінки російських хакерів.

Водночас він запевнив, що немає сумнівів у тому, що інформацію вдасться відновити, адже у Мін'юсту є багато резервних копій.

Атака росіян на держреєстри України – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що РФ здійснила масштабну кібератаку на держреєстри – стало відомо, скільки триватиме відновлення. У четвер, 19 грудня, на державні реєстри України було вчинено наймасштабнішу зовнішню кібератаку за останній час. Атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури України.

У Мін’юсті відповіли, чи вціліли дані держреєстрів після масштабної кібератаки РФ. Втрати даних під час масштабної кібератаки з боку російських хакерів, в результаті якої тимчасово вийшли з ладу держреєстри Мін'юсту, Дія та Резерв+, не відбулося. На відновлення знадобиться близько двох тижнів, повідомив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко.

Також повідомлялося, що хакери видалили один з найзакритіших реєстрів в Україні. За словами колишнього міністра юстиції Дениса Малюськи, у російських хакерів змінилась поведінка.

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Хто такий Олександр Федієнко? Олександр Федієнко — колишній голова правління Інтернет асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.

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