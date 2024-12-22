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Чи вціліли дані держреєстрів після масштабної кібератаки РФ: в Мінюсті відповіли

Руслана Заклінська
22 грудня 2024, 00:22
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Мін'юст працює в режимі 24/7 над відновленням державних реєстрів.
Чи вціліли дані держреєстрів після масштабної кібератаки РФ: в Мінюсті відповіли
Мін'юст працює над відновленням держреєстрів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, pixabay.com

Головне:

  • Відновлення всіх держреєстрів займе близько двох тижнів
  • Втрати даних внаслідок хакерської атаки не було
  • Спочатку відновлять Єдиний реєстр довіреності, а потім інші реєстри

Втрати даних під час масштабної кібератаки з боку російських хакерів, в результаті якої тимчасово вийшли з ладу держреєстри Мін'юсту, Дія та Резерв+, не відбулося. На відновлення знадобиться близько двох тижнів. Про це повідомив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко в ефірі "Ми-Україна".

За його словами, кінцевої мети росіяни не досягли, оскільки жодної інформації не було втрачено внаслідок ворожої кібератаки.

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"Мін'юст в режимі 24/7 відновлює реєстри", - зазначив Кучерявенко.

Заступник міністра юстиції розповів, що точні терміни відновлення всіх систем зможуть надати у понеділок-вівторок. Кучерявенко додав, що доти сподіваються відновити платформи, на яких будуть відновлюватись самі реєстри.

"Близько 2 тижнів має пройти до повного відновлення реєстрів", - зауважив він.

Посадовець розповів, що спочатку буде відновлено Єдиний реєстр довіреності, а потім реєстр бланків нотаріальних документів, спадковий реєстр, Державний реєстр актів цивільного стану, ЄРДР та ДРРП. Повністю функціонувати всі реєстри зможуть лише після комплексного запуску.

Хакерські атаки - новини за темою

Нагадаємо, 19 грудня на державні реєстри України була здійснена масштабна кібератака. Внаслідок атаки тимчасово призупинили роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають під управлінням Міністерства юстиції. Віцепрем'єр Ольга Стефанішина повідомила, що атаку здійснили росіяни з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури.

Хакерську атаку здійснило угруповання, пов'язане з ГРУ РФ. Стефанишина заявила, що є резервні копії реєстрів, і після відновлення системи відбудеться ґрунтовний аналіз атаки для підвищення захисту. Наразі робота реєстрів відновлюється.

Як повідомляв Главред, з 23 по 26 вересня фахівці ГУР Міноборони України атакували понад 800 серверів у різних регіонах Росії. У результаті успішної операції були знищені важливі документи та дані, що зберігалися на військових, адміністративних і фінансових серверах.

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Що таке Міністерство юстиції України?

Міністерство юстиції України — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики, пише Вікіпедія.

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