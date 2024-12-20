РФ здійснила масштабну кібератаку на держреєстри: скільки триватиме відновлення

Атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури України.

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Стефанішина повідомила про кібератаку з боку РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, facebook.com/olga.kravets

Коротко:

РФ здійснила найбільшу атаку на держреєстри України

Мета – порушити роботу критично важливої інфраструктури держави

Відновлення буде тривати близько 2 тижнів

У четвер, 19 грудня, на державні реєстри України було вчинено наймасштабнішу зовнішню кібератаку за останній час. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

У дописі йдеться, що внаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

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"Зараз, разом з командою та фахівцями інших служб, координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.", - написала Стефанішина.

Вона підкреслила, за попередньою оцінкою загроз функціонування іншим ресурсам – немає.

Відомо, що насамперед будуть відновлені:

Державний реєстр актів цивільного стану громадян.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

"Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів. Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому.", - уточнила міністерка.

Хакерські атаки на ресурси РФ - останні новини за темою

Як писав Главред, хакерська група, яка нібито пов'язана з Україною, 7 жовтня здійснила кібератаку на російську державну інфраструктуру медіа. Російська влада назвала її "безпрецедентною".

Нагадаємо, понад 800 серверів у різних регіонах країни-агресора Росії атакували ГУР МО з 23 по 26 вересня. У результаті успішної операції, було повністю знищено документи і дані, що зберігалися на військових, адміністративних і фінансових серверах.

Крім того, 7 вересня, кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України атакували низку російських ресурсів, причетних до ведення війни. У результаті отримано доступ до 14 серверів, знищено системні файли, бази даних і резервні копії атакованих об'єктів.

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Хто така Ольга Стефанішина Ольга Віталіївна Стефанішина — українська юристка. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 4 червня 2020 року). Є членом міжнародних комісій: комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом Словаччини;

українсько-німецька група рівня з економічного співробітництва. Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) — за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.

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