РФ здійснила масштабну кібератаку на держреєстри: скільки триватиме відновлення

Коротко:
- РФ здійснила найбільшу атаку на держреєстри України
- Мета – порушити роботу критично важливої інфраструктури держави
- Відновлення буде тривати близько 2 тижнів
У четвер, 19 грудня, на державні реєстри України було вчинено наймасштабнішу зовнішню кібератаку за останній час. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерка юстиції Ольга Стефанішина.
У дописі йдеться, що внаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.
"Зараз, разом з командою та фахівцями інших служб, координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.", - написала Стефанішина.
Вона підкреслила, за попередньою оцінкою загроз функціонування іншим ресурсам – немає.
Відомо, що насамперед будуть відновлені:
- Державний реєстр актів цивільного стану громадян.
- Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
- Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
"Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів. Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому.", - уточнила міністерка.
Хакерські атаки на ресурси РФ - останні новини за темою
Як писав Главред, хакерська група, яка нібито пов'язана з Україною, 7 жовтня здійснила кібератаку на російську державну інфраструктуру медіа. Російська влада назвала її "безпрецедентною".
Нагадаємо, понад 800 серверів у різних регіонах країни-агресора Росії атакували ГУР МО з 23 по 26 вересня. У результаті успішної операції, було повністю знищено документи і дані, що зберігалися на військових, адміністративних і фінансових серверах.
Крім того, 7 вересня, кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України атакували низку російських ресурсів, причетних до ведення війни. У результаті отримано доступ до 14 серверів, знищено системні файли, бази даних і резервні копії атакованих об'єктів.
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Хто така Ольга Стефанішина
Ольга Віталіївна Стефанішина — українська юристка. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 4 червня 2020 року). Є членом міжнародних комісій:
- комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом Словаччини;
- українсько-німецька група рівня з економічного співробітництва.
Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) — за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.
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