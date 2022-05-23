Крадуть все, що пригледіли: у селах на Запоріжчині армія Росії влаштовує в будинках грабежі

Російські війська продовжують грабувати українців / УНІАН

Після часткової окупації військами Росії Запорізької області військових окупантів у деяких населених пунктах стало більше, ніж місцевих жителів, які змушені були виїхати. Загарбники займають школи, будівлі культури і покинуті будинки, та влаштовують грабежі житла українців. Про це розповіли у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Як повідомляє пресслужба Запорізької ОВА, місцеві жителі захопленого Василівського району розповіли, що число окупантів у місті вже перевищила кількість мирних жителів. Загарбники в населених пунктах засіли в школі і будівлі культури.

читайте такожВкрали капці, принтер і кухонний комбайн: ЗСУ знищили російських окупантів, які грабували людейОкупанти грабують мирних жителів і виносять з будинків "все, що їм до смаку".

"Окупанти продовжують грабувати мирне населення, забираючи з будинків все, що їм до смаку", - зазначили в обласній військовій адміністрації.

У Пологівському районі загарбників теж вже більше, ніж місцевих жителів.

У Гусарці окупанти вирішили розселитися в покинутих будинках. Там вони провели обхід і пограбували будинки, які залишили люди.

Дивіться відео Главред - військові РФ грабують людей в Україні

Ситуація у Запорізькій області

Російські окупанти призначили так званого "губернатора Запорізької області". Ним став Євген Балицький, Народний депутат Верховної Ради VII і VIII від Партії регіонів та Опозиційного блоку. Він володіє бізнесом у Києві та на окупованій Запоріжчині.

У ГУР Міноборони України розповіли, що росіяни в окупованому Криму збираються мобілізувати місцевих чоловіків на війну до Херсонської та Запорізької області. Зокрема, окупанти пропонують підписати контракт з російською армією на термін від 3 місяців до одного року. За даними розвідки, контрактникам обіцяють, що вони виконуватимуть поліцейські функції, але реально відправляють на передову.

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