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В ОРДЛО грабують житло людей, яких примусово вивезли в Росію

21 лютого 2022, 09:41

Як повідомляють користувачі Мережі, вже було пограбовано 56 квартир в Донецьку і 42 в Макіївці тих людей, яких бойовики вивезли в Ростовську область.

Донецьк
В ОРДЛО грабують житло людей, яких примусово вивезли в Росію./ TUT.by

В ОРДЛО повідомляють про про те, що почалися масові пограбування квартир і приватних мешканців, які виїхали в Росію після "наказу" ватажків терористичних угруповань "Л/ДНР "про"евакуацію".

Як повідомляється в одному з Telegram-каналів, вивезених з ОРДЛО повідомляється, що в Донецьку і Макіївці розграбували понад 100 квартир "евакуйованих" громадян.

"Наші джерела кажуть, що за час, менше ніж одну добу, було пограбовано 56 квартир в Донецьку і 42 в Макіївці саме тих, хто покинув місто", — йдеться в тексті повідомлення.

Крім того в соцмережах висловили припущення, що мародери могли грабувати квартири не навмання, а цілеспрямовано, використовуючи списки "евакуйованих".

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Війна на Донбасі та евакуація мирного населення:

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Увечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок.

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін через нібито загострення військового конфлікту на Донбасі оголосив масову евакуацію населення.

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному прибуваючому в Ростовську область з Донбасу біженцю в 10 тис.рублів.

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